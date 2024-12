Swiatek lidera Polônia, que avança na United Cup; Argentina perde para Grã-Bretanha

A tenista número 2 do ranking da WTA, Iga Swiatek, iniciou a temporada de 2025 com duas vitórias no confronto entre Polônia e Noruega (2-1) da United Cup, nesta segunda-feira (30) em Sydney, enquanto a Argentina perdeu para a Grã-Bretanha e se complicou na luta para avançar às quartas de final.

A polonesa venceu com muita facilidade sua partida de simples contra Malene Helgo (N.404) por 6-1 e 6-0, e com esse resultado a Polônia empatou o confronto após a derrota de Hubert Hurkacz (N.16) para Casper Ruud (N.6) por 7-5 e 6-3.

Na partida decisiva de duplas mistas, Swiatek se juntou a Jan Zielinski para superar a dupla formada por Ruud e Ulrikke Eikeri por 6-3, 0-6 e 10-8.

Nesta fase de grupos da United Cup, torneio de equipes mistas que serve de preparação para o Aberto da Austrália (12 a 26 de janeiro), a Polônia vai disputar seu segundo jogo na quarta-feira, contra a República Tcheca.

Swiatek, 23 anos, começa sua temporada na esperança de virar a página do caso de doping que manchou seu ano de 2024.

A polonesa testou positivo para trimetazidina (TMZ), um medicamento para o coração, em um exame feito fora das competições em agosto de 2024, quando era número 1 do mundo.

O caso só veio à tona três meses depois, após a jogadora ter sido suspensa por um mês. Ausente de três torneios asiáticos, a polonesa alegou motivos pessoais.

Após o anúncio desse exame positivo, a Agência Internacional para a Integridade do Tênis (ITIA) avaliou que a violação não havia sido intencional.

Swiatek disse na sexta-feira que não espera que a Agência Mundial Antidoping (WADA) recorra dessa decisão.

No grupo F, também disputado em Sydney, a Argentina se complicou ao perder por 2 a 1 para a Grã-Bretanha, e a equipe 'Albiceleste' não depende mais de si para avançar no torneio.

O confronto começou com uma derrota por 6-2 e 6-3 de Nadia Podoroska (N.100) para Katie Boulter (N.24), mas no simples masculino, Tomás Martín Etcheverry (N.39) se recuperou após perder um set e venceu Billy Harris por 3-6, 6-3 e 6-2.

No desempate nas duplas mistas, Boulter e Charles Broom superaram Etcheverry e María Lourdes Carle com parciais de 7-6 (7/4) e 7-5, deixando a 'Albiceleste' sem chances de terminar em primeiro lugar no grupo.

A Argentina ainda pode avançar às quartas de final dependendo dos resultados e terminar como segunda melhor do grupo entre as três chaves (B, D e F) que são disputadas em Sydney.

Em Perth, a Grécia de Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari perdeu por 3-0 para o Cazaquistão, liderado por Elena Rybakina, que se classificou assim para as quartas de final. E a Alemanha, atual campeã do torneio, também chegou às quartas depois de vencer a China por 2-1 , graças aos dois pontos conquistados por sua estrela, Alexander Zverev.

O Brasil, que estava no Grupo E, foi eliminado no domingo depois de perder para a Alemanha por 3 a 0, e de ser derrotado na estreia pela China (também por 3-0).

