Suposto autor do ataque ao mercado de Natal alemão sofre de 'transtornos mentais', afirma governo

O governo alemão afirmou, nesta segunda-feira (30), que o suposto autor do atropelamento fatal no mercado de Natal de Magdeburgo apresenta "sintomas" de transtornos mentais, e seu comportamento reflete uma "psique patológica".

"O que chama atenção são as milhares de declarações" feitas pelo suposto agressor nas redes sociais, "que indicam uma psique patológica", declarou a ministra do Interior, Nancy Faeser, ao fim de uma audiência na Comissão de Assuntos Internos da câmara nacional de deputados.

Faeser acrescentou que devem ser aprendidas lições sobre como localizar possíveis "perpetradores psicologicamente perturbados [...] movidos por teorias da conspiração confusas".

A Alemanha busca esclarecer, desde 20 de dezembro, os motivos que levaram Taleb Jawad al Abdulmohsen, médico saudita de 50 anos estabelecido na Alemanha desde 2006, a atropelar pedestres em um mercado de Natal na cidade de Magdeburgo, no leste do país, deixando cinco mortos e mais de 200 feridos.

É a primeira vez que as autoridades falam oficialmente sobre transtornos mentais do suspeito, que foi detido no local do incidente dentro do veículo.

Esse médico, conhecido por suas opiniões hostis ao islamismo, que rompeu com sua religião e seu país de origem, "não se encaixa em nenhum esquema anterior" conhecido pelas autoridades, destacou Faeser.

"Há dezenas de milhares de tuítes do agressor. Por isso, ainda não temos tudo esclarecido", afirmou.

Faeser respondia a acusações de partidos da oposição e de vários meios de comunicação sobre possíveis erros das autoridades no caso.

