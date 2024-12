Putin coloca ações de joint venture russa da InBev sob gestão temporária

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, transferiu as ações da joint venture russa da cervejaria AB InBev para uma gestão temporária, de acordo com um decreto publicado em um site do governo russo nesta segunda-feira.

A Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo em volume, havia anunciado em abril de 2022 que venderia sua participação na joint venture para seu parceiro turco, a cervejaria Anadolu Efes, com o objetivo de sair da Rússia após a invasão do país à Ucrânia. No entanto, o acordo foi rejeitado pelas autoridades russas mais cedo este ano.

Putin tem conseguido colocar empresas sob gestão temporária por meio de um decreto publicado em abril de 2023. Esse decreto concede ao gestor controle total sobre os ativos, exceto a capacidade de se dispor deles.

O decreto estabeleceu que mais de 15 bilhões de ações da joint venture AB InBev/Anadolu Efes fossem colocadas sob a gestão do grupo de empresas Vmeste, uma entidade incorporada em Moscou em agosto passado.

A AB InBev está entre várias empresas ocidentais cujos esforços para sair da Rússia foram frustrados pelas autoridades russas.