Brasileira publicou 'despedida' da Tailândia antes de morrer em incêndio

A médica alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, 24, vítima de um incêndio em um hotel de Bangkok, publicou uma foto com uma "despedida" da Tailândia pouco antes de morrer.

O que aconteceu

"Até a próxima", disse a brasileira na legenda da foto de um pad thai, prato típico local. A imagem foi publicada nos stories de Carolina na manhã do domingo (29), quando já era noite no país asiático.

Destino era sonho de Carolina. Segundo pessoas próximas à jovem, ela escolheu a Tailândia para passar férias com o namorado.

Médica noivou poucos dias antes de morrer. No último dia 23, ela postou uma foto com a aliança na mão, sinalizando que tinha acabado de noivar com o estudante de medicina Fernando Ressurreição, 26, com quem namorava havia cerca de cinco anos.

Médica alagoana publicou foto de prato em 'despedida' da Tailândia pouco antes de morrer em incêndio Imagem: Carolina Canales/Instagram

Família da jovem foi comunicada da morte por uma ligação de autoridades da Tailândia na tarde deste domingo (29). Ela era filha da médica dermatologista Lara Canales e deixa o pai, mãe e duas irmãs.

Casal se desencontrou após ficar desnorteado pela fumaça. Segundo relato do namorado a uma pessoa próxima, os dois saíram juntos do quarto, mas se desencontraram em seguida. No desespero, ele conseguiu achar a porta de um quarto, entrou e saltou da janela.

Carolina se formou em medicina em julho de 2023 na Universidade Tiradentes, em Maceió. Ela fazia residência em clínica médica no Instituto Idor de Pesquisa e Ensino, ligado à Rede D'or, desde março.

Relembre o caso

Carolina e outras duas pessoas morreram no incêndio. Eles eram um turista dos Estados Unidos identificado pelo sobrenome "Freeman" e um ucraniano identificado pelo sobrenome "Tuzov", segundo o jornal Khaosod.

Noivo da médica teve fratura na perna antes de pular de janela para se salvar. Fernando não corre risco de morte.

O incêndio no The Ember Hotel iniciou por volta das 21h20 no horário local (11h20 em Brasília). Segundo o jornal tailandês Thairath, o fogo começou no 5º andar do prédio, no distrito de Bang Lamphu, com uma grande quantidade de fumaça se espalhando por todos os seis andares.

Ao todo, 47 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros.