Pelo menos 71 pessoas morrem em um acidente rodoviário na Etiópia

ADIS ABEBA (Reuters) - Pelo menos 71 pessoas morreram na Etiópia quando um caminhão lotado de passageiros caiu em um rio, de acordo com o porta-voz do governo regional de Sidama, no sul do país, e um comunicado.

O acidente ocorreu no distrito de Bona, informou o departamento de comunicação regional em um comunicado divulgado no final do domingo.

Wosenyeleh Simion, porta-voz do governo regional de Sidama, disse à Reuters na segunda-feira que pelo menos 71 pessoas haviam morrido, incluindo 68 homens e 3 mulheres.

"Cinco estão em estado crítico e recebendo tratamento no Hospital Geral de Bona", disse ele.

Em uma declaração no final do domingo, o escritório de comunicação regional havia dado o número de mortos como 60.

Wosenyeleh disse que o caminhão não passou por uma ponte e caiu em um rio e que a estrada tinha muitas curvas.

Alguns dos passageiros estavam voltando de uma cerimônia de casamento e algumas famílias perderam vários membros, disse ele, acrescentando que a polícia de trânsito da região havia informado que o caminhão estava sobrecarregado, o que provavelmente causou o acidente.

A estatal Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC) também informou que os passageiros estavam viajando para um casamento quando o acidente ocorreu no domingo.

Acidentes de trânsito mortais são comuns na Etiópia, onde os padrões de direção são ruins e muitos veículos têm manutenção precária.

Pelo menos 38 pessoas, a maioria estudantes, morreram em 2018 quando um ônibus caiu em um barranco no norte montanhoso da Etiópia.

