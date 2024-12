O que esperar da inteligência artificial em 2025?

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O colunista Diogo Cortiz, de Tilt, aproveitou a calmaria entrefestas para arriscar seus palpites sobre o futuro da inteligência artificial -esse game changer que veio para ficar.

O que Cortiz prevê? IAs com mais capacidade de pensamento abstrato vão ganhar maior poder computacional, acirrando a concorrência. Também ficarão mais populares os modelos chineses, até agora pouco conhecidos no Ocidente.

Mas, para ele, a bola da vez será a chegada dos agentes de IA, sistemas mais autônomos que conseguem agir ao mesmo tempo no ambiente digital e físico -e eles vão mostrar até que ponto essas tecnologias podem realmente aumentar a produtividade do nosso trabalho. Mas, ressalta Cortiz, "tudo ainda é uma grande promessa".

E a inteligência artificial já invade o cotidiano: a colunista Mariana Sgarioni relata que o Google, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, vai instalar 20 sensores de IA para monitorar a poluição em tempo real na cidade. O sistema coleta e analisa dados ambientais, rastreando o movimento de poluentes e fornecendo dados detalhados para as autoridades melhorarem a qualidade do ar.

Enquanto a IA muda, melhora e desafia nossas rotinas, Rodrigo Casarin, na coluna Página Cinco, presta um tributo aos livreiros perguntando-se (e respondendo): quantas pessoas são necessárias para fazer um livro?

Lembrando que, para haver a inteligência artificial que nos maravilha e assusta, é essencial haver conteúdo criado por seres humanos.

Diogo Cortiz: Mais raciocínio e modelos chineses: veja o que esperar da IA em 2025

Mariana Sgarioni: Google instala sensores de IA para medir qualidade do ar no Rio

Página Cinco: Você tem ideia de quantas pessoas são necessárias para um livro existir?

Outros olhares

Leonardo Sakamoto

Novas ameaças de atentado a Brasília apodrecem chance de anistiar golpistas Leia mais

Felipe Salto

É preciso reformar o RH do Estado brasileiro Leia mais

Alicia Klein

O Atlético-MG precisava contratar Cuca? Leia mais

Casagrande

No mercado da bola, muito cuidado com a armadilha das fake news esportivas Leia mais

Luciana Bugni

Chico, Caetano e crachá da Globo: é isso que você precisa ver no fim do ano Leia mais

Paula Gama

Invasão dos híbridos: saiba se ter esses carros é paraíso ou grande furada Leia mais