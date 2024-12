Mensagem de Ano-Novo 2025 evangélico: frases bíblicas para agradecer com fé

O início de um novo ano é um convite para renovar a esperança, fortalecer a fé e olhar para o futuro com confiança nas promessas de Deus. As Sagradas Escrituras nos lembram do cuidado e fidelidade do Senhor em todas as circunstâncias, e a virada do ano é o momento perfeito para compartilhar essas palavras de encorajamento e gratidão com aqueles que amamos.

Confira abaixo uma seleção de trechos da Bíblia, cuidadosamente escolhidos para transmitir bênçãos e gratidão por tudo o que passou e o que ainda está por vir.