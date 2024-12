Lula se reúne com Haddad e Galípolo e assina decreto com reajuste do mínimo nesta segunda-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre uma série de agendas no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, 30, incluindo uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente em exercício do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele também assinará o decreto com o reajuste do salário mínimo para 2025.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já havia adiantado que nesta segunda-feira seria feita uma declaração de posse do futuro presidente do Banco Central. O protocolo será de uma reunião com assinatura de termos e foto. Galípolo e Haddad participam deste ato, às 15 horas.

Na sequência, às 16 horas, Lula assina o decreto com o reajuste do salário mínimo para 2025.

O presidente já sancionou a lei que modifica a política de valorização do mínimo, limitando o aumento real ao teto do arcabouço fiscal para o ano - em 2025, será de 2,5%. A medida constava do pacote de contenção de gastos do governo.

Além desses compromissos, Lula tem reuniões com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, desde o período da manhã, e com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, marcada para 16h30.