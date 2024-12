Justiça argentina processa cinco pessoas pela morte de Liam Payne

A justiça argentina processou cinco indiciados na investigação pela morte do cantor britânico Liam Payne, ocorrida em outubro, e determinou a prisão preventiva de dois deles, informou o Ministério Publico nesta segunda-feira (30).

"Três dos acusados foram processados sem prisão preventiva por homicídio culposo, e os outros dois pelo delito de fornecimento de entorpecentes, aos quais foi decretada prisão preventiva", diz o comunicado do promotor responsável pelo caso, que identifica as cinco pessoas pelas suas iniciais.

Na Argentina, o processamento é uma resolução do juiz na qual ele considera que o indiciado pode ser responsável pelo crime de que é acusado. A figura do homicídio culposo é utilizada quando uma pessoa causa a morte de outra sem intenção, por negligência ou imprudência.

"R.L.N, representante da vítima e que também acompanhou Payne nesta viagem à cidade de Buenos Aires para obter novamente seu visto americano; a gerente do hotel, G.A.M.; e o chefe da recepção do hotel, E.R.G.; os três são processados como autores de um 'homicídio culposo' (...) que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão", informou o Ministério Público, que acrescentou uma multa de 50 milhões de pesos (cerca de 48.000 dólares ou 297 mil reais pelo câmbio oficial).

"O funcionário do hotel E.D.P. e um garçom que Payne conheceu no bairro de Puerto Madero (em Buenos Aires) e cujas iniciais são B.N.P., foram processados por 'fornecimento de entorpecentes' (...) o que prevê pena de 4 a 15 anos de prisão". Emitiu prisão preventiva e multas para ambos no valor de cinco milhões de pesos, acrescenta.

Liam Payne, 31 anos, ex-integrante da banda One Direction, morreu no dia 16 de outubro após cair da varanda de seu quarto no terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo.

- Vulnerável e indefeso -

No caso do representante, o comunicado explica que a juíza responsável pelo caso, Laura Bruniard, entendeu que há responsabilidade criminal pela morte do cantor "mediante a execução de ações e omissões no período anterior e contemporâneo que culminou provocando a queda de Payne da varanda" de seu quarto.

O acusado "não cumpriu os seus deveres de cuidado, assistência e auxílio" e abandonou-o "à sua sorte, sabendo que era incapaz de cuidar de si próprio, sabendo que (Payne) sofria de múltiplos vícios anteriores - o álcool e a cocaína - e tendo pleno conhecimento do estado de embriaguez, vulnerabilidade e indefesa em que se encontrava".

A juíza considerou que a gerente e o chefe da recepção do hotel também precisavam ser processados porque no lobby viram que "Payne não conseguia ficar de pé devido ao uso de substâncias" e permitiram que ele fosse levado para seu quarto.

O músico havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo. De acordo com os resultados da autópsia, ele morreu de "traumas múltiplos" e "hemorragia interna e externa".

A grande fama da banda britânica One Direction começou em 2010 graças ao programa de talentos televisivo "The X Factor". A "boy band" anunciou uma pausa por tempo indeterminado em 2016.

Nos últimos anos, Payne falou abertamente sobre sua luta contra o alcoolismo.

