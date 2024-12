Empresa tem 68 mil passagens canceladas após acidente aéreo com 179 mortos

Quase 68 mil passagens aéreas da companhia Jeju Air foram canceladas após o acidente que deixou 179 mortos na Coreia do Sul, no domingo (29).

O que aconteceu

Maioria dos voos cancelados faria rota internacional. Segundo informado por uma fonte da companhia aérea à AFP, mais 34 mil passagens canceladas iriam ou voltariam de outro país e outras 33 mil eram domésticas.

Número de cancelamentos foi contabilizado em todo o domingo (29). O acidente com a aeronave aconteceu pouco após às 9h no horário local (21h no horário de Brasília).

Fluxo de reservas segue estável, informou a companhia aérea. A Jeju Air atribuiu a taxa de cancelamentos "à situação atual", mas disse que não reportou mudanças bruscas nas compras de passagens. Um representante de uma companhia de turismo ouvido pela agência Yonhap, porém, afirmou que as reservas caíram 50% na empresa dele.

Modelo da aeronave também é questionado por passageiros. Um representante de outra agência de turismo local informou à AFP que muitos quiseram cancelar suas passagens ao descobrir que voariam em um Boeing 737-800, mesmo modelo da aeronave envolvida no acidente. Um especialista ouvido pelo UOL lembrou que o modelo é considerado seguro, com operações iniciadas em 1977 e apresentando "recorde de segurança".

Ações da companhia aérea despencaram. Nesta segunda-feira (30), primeiro dia útil após o acidente, as ações sofreram queda de 15%, segundo a AFP. Este foi o primeiro acidente aéreo com mortos da Jeju Air, companhia low cost fundada em 2005.

Como foi o acidente

O avião estava pousando quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra um muro. O acidente aconteceu por volta das 9h da manhã de domingo (29), no horário local, 21h da noite deste sábado (28), no horário de Brasília. Estavam a bordo 175 passageiros e seis tripulantes.

Somente dois homens sobreviveram. Eles eram comissários de bordo e tinham 25 e 33 anos. Os dois estão internados com múltiplas fraturas e outras lesões.

O acidente teria sido provocado por uma falha no trem de pouso da aeronave. A tripulação do Boeing foi alertada pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes de tentar pousar, disse o Ministério dos Transportes sul-coreano. Ju Jong-wan, diretor da pasta, disse ao jornal The New York Times que as caixas-pretas do avião foram recuperadas, o que deve auxiliar nas investigações.

Dos que estavam a bordo, 82 eram homens e 93 eram mulheres, com idades variando de três a 78 anos. O avião estava retornando de Bangkok, na Tailândia. O acidente ocorreu após uma tentativa de pouso na província de Jeolla do Sul, a 288 quilômetros de Seul. De acordo com autoridades coreanas, no avião estavam 173 passageiros coreanos e dois tailandeses.

Este é o acidente aéreo com o maior número de vítimas ocorrido na Coreia do Sul. Antes do desastre da Jeju Air, o acidente com maior perda de vidas havia sido o da Asiana Airlines Haenam, em 1993, que matou 66 pessoas.