Ibovespa fecha último pregão de 2024 no azul, mas marca pior ano desde 2021

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - O Ibovespa fechou com leve alta nesta segunda-feira, último pregão do ano, mas selou 2024 com queda acumulada de cerca de 10%, seu pior desempenho anual desde 2021, quando recuou quase 12%, com os últimos meses do ano marcados por deterioração na percepção fiscal e perspectivas de inflação elevada no país.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,17%, a 120.477,31 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 120.157,90 pontos na mínima e 121.049,75 pontos na máxima do dia. No mês, perdeu 4,13%, sua quarta queda mensal seguida.

O volume financeiro somava 15,6 bilhões de reais antes dos ajustes finais, abaixo da média diária de 24,08 bilhões de reais no ano e de 29,18 bilhões de reais em dezembro, em dia de liquidez reduzida antes do feriado de Ano Novo.