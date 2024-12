Haddad diz que dólar fechou 2024 muito forte no mundo todo

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O dólar fechou 2024 forte em todo o mundo, disse nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrando que o câmbio não é fixo no país e elogiando como um movimento correto as intervenções cambiais do Banco Central nas últimas semanas.

"O câmbio não é fixo no Brasil e o dólar, este ano de 2024, termina muito forte no mundo todo. Mas eu penso que as intervenções do Banco Central foram corretas, no sentido de afastar um pouco, de dar liquidez para quem estava, eventualmente, fazendo remessa, enquanto o mercado processava as informações a respeito das medidas fiscais", disse Haddad em entrevista a jornalistas na saída da Fazenda.

O dólar fechou em baixa de 0,22%, aos 6,179 reais, nesta segunda-feira, a última sessão de negociação de 2024, devolvendo os ganhos de mais cedo após o BC realizar novo leilão de dólares à vista. No ano, no entanto, a moeda norte-americana acumulou alta de 27,36%, maior oscilação desde 2020.