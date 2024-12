EUA: Mercado de renda fixa fecha mais cedo e atividades do governo ficarão suspensos no dia 9

A associação que representa o mercado financeiro nos Estados Unidos (Sifma, na sigla em inglês) decidiu se juntar às manifestações de respeito ao ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, diante da sua importância para o país e seus esforços para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais.

A Sifma recomendou um fechamento antecipado do mercado às 14h00 eastern time (16h00 em Brasília) no dia 9 de janeiro de 2025, para todos os mercados à vista de renda fixa. A recomendação se aplica à negociação de títulos do governo denominados em dólares americanos, títulos lastreados em hipotecas e ativos, títulos corporativos de rendimento elevado e grau de investimento de balcão, títulos municipais e negociação no mercado monetário secundário de aceites bancários, títulos comerciais e certificados de depósito.

A Casa Branca, por sua vez, divulgou um decreto executivo determinando que todos os departamentos e agências do governo federal também ficarão fechados em sinal de respeito a Carter, que faleceu no domingo.

Mais cedo, a Bolsa de NY e a Nasdaq também anunciaram o fechamento dos respectivos mercados.