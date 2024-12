Dólar devolve ganhos da sessão e tem leve baixa após BC vender US$1,815 bi em leilão

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tinha leve baixa ante o real nesta segunda-feira, última sessão de negociação de 2024, devolvendo os ganhos de mais cedo após o Banco Central realizar novo leilão de dólares à vista.

Às 14h43, o dólar à vista caía 0,12%, a 6,1854 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,08%, a 6,192 reais na venda.

Após um início de pregão oscilando entre perdas e ganhos, o dólar vinha consolidando uma alta mais firme frente à moeda brasileira no início desta tarde, com o mercado reagindo à disputa pela determinação da Ptax de fim de mês e digerindo as perspectivas econômica para 2025.

No último relatório Focus do ano divulgado pelo BC mais cedo, o mercado elevou pela décima primeira vez consecutiva suas projeções para a inflação ao final de 2025, agora em 4,96% ao ano, de 4,84% na semana anterior, mantendo-se acima do teto da meta, que é de 4,5%.

Na esteira das informações do Focus e da disputa pela Ptax, o dólar atingiu a máxima da sessão, a 6,242 reais (+0,8%), às 13h13.

Mas a moeda norte-americana devolveu todos os ganhos do dia e passou a recuar após o BC vender 1,815 bilhão de dólares à vista em um novo leilão realizado entre 13h56 e 14h01 desta segunda.

Com a operação, a autarquia totaliza agora 32,59 bilhões de dólares vendidos (21,59 bi à vista e 11 bi com compromisso de recompra) desde que iniciou uma série de intervenções no câmbio em 12 dezembro, em meio à deterioração da moeda brasileira.

Após o leilão, o dólar chegou a cair mais de 0,3%, em torno de 6,17 reais, antes de recuperar parte das perdas.

