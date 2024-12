Como, do técnico Cesc Fàbregas, vence Lecce e se afasta da zona de rebaixamento

O Como, modesto time italiano comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, derrotou nesta segunda-feira (30) o Lecce por 2 a 0 e conquistou assim três pontos importantes que o afastam da zona de rebaixamento para a Serie B, pela 18ª rodada do campeonato italiano.

Os gols do Como foram marcados no segundo tempo pelo meio-campista argentino revelado no Real Madrid, Nico Paz (49'), e pelo atacante Patrick Cutrone (79').

Com esta vitória, a quarta da temporada, o Como acumula agora 18 pontos e sobe para o 16º lugar da Serie A, ultrapassando o próprio Lecce (16º com 16 pontos).

--- Jogos da 18ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Empoli - Genoa 1-2

Parma - Monza 2-1

Cagliari - Inter 0-3

Lazio - Atalanta 1-1

- Domingo:

Udinese - Torino 2-2

Napoli - Unione Venezia 1-0

Juventus - Fiorentina 2-2

Milan - Roma 1-1

- Segunda-feira:

Como - Lecce 2-0

Bologna - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Atalanta 41 18 13 2 3 43 20 23

2. Napoli 41 18 13 2 3 27 12 15

3. Inter 40 17 12 4 1 45 15 30

4. Lazio 35 18 11 2 5 33 25 8

5. Fiorentina 32 17 9 5 3 31 15 16

6. Juventus 32 18 7 11 0 30 15 15

7. Bologna 28 16 7 7 2 23 18 5

8. Milan 27 17 7 6 4 26 17 9

9. Udinese 24 18 7 3 8 23 28 -5

10. Roma 20 18 5 5 8 24 24 0

11. Torino 20 18 5 5 8 19 24 -5

12. Empoli 19 18 4 7 7 17 21 -4

13. Genoa 19 18 4 7 7 16 27 -11

14. Parma 18 18 4 6 8 25 34 -9

15. Como 18 18 4 6 8 20 30 -10

16. Lecce 16 18 4 4 10 11 31 -20

17. Hellas Verona 15 17 5 0 12 21 40 -19

18. Cagliari 14 18 3 5 10 16 31 -15

19. Unione Venezia 13 18 3 4 11 17 31 -14

20. Monza 10 18 1 7 10 16 25 -9

