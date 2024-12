De lado ou de bruços? A posição que você dorme influencia a saúde

É durante o sono que o corpo e a mente descansam e relaxam. Portanto, o momento é de grande importância para o organismo. Mas existe uma posição ideal para dormir?

Segundo o médico otorrinolaringologista Danilo Sguillar, não dá para selecionar uma posição que seja benéfica para todo mundo. "Existe a posição que é mais confortável para você. O importante é seguir as recomendações dos médicos para evitar sobrecargas na coluna e no pescoço e problemas como roncos e apneia", complementa o médico.

Veja a seguir as vantagens e desvantagens de cada postura:

De bruços

Imagem: iStock

De acordo com o médico ortopedista Juliano Fratezi, dormir de bruços pode ocasionar dores nas costas, porque força a extensão e as juntas da coluna. "Temos uma curvatura natural na coluna que se chama lordose lombar. É por isso que o banco do carro, por exemplo, não é reto. Ele tem aquela curva para acomodar a coluna", explica.

Além disso, a posição dificulta a respiração, já que nela a caixa torácica fica comprimida contra o colchão e o rosto fica virado, o que força o pescoço e a face. Portanto, não é uma posição ideal para dormir. O que pode ser feito é colocar um travesseiro embaixo do quadril e da barriga para aliviar a pressão na coluna e no pescoço, mas é a posição menos recomendada.

De costas

Imagem: iStock

Nessa posição, a dor nas costas também pode estar presente. Isso porque a curvatura natural da coluna fica sem apoio. Pode, inclusive, agravar problemas de quem já tem dor na lombar. Para quem dorme assim, Fratezi indica medidas para evitar dores: utilizar um travesseiro baixo, que não force muito o pescoço, e, se possível, um rolinho embaixo dos joelhos, para facilitar o alinhamento dos quadris e diminuir o impacto na coluna lombar.

Sem contar que a posição pode causar ou piorar roncos e apneias. De acordo com Sguillar, ela favorece o desabamento de estruturas como a base da língua e as amígdalas, fenômeno que pode gerar um maior estreitamento da faringe e, consequentemente, ocasionar obstrução e gerar ou agravar os quadros de quem ronca.

De lado

Imagem: iStock

Segundo Fratezi, essa é a posição que mais descansa a coluna, porque não força os discos nem as articulações. Entretanto, ao dormir de lado, é necessário um travesseiro que apoie bem o espaço entre o ombro e a cervical, para que ela não fique torta. "Um travesseiro muito baixo ou muito alto prejudica a região", aconselha.

Sguillar afirma que há estudos que demonstram a posição lateral favorecer o sistema de limpeza cerebral, chamado sistema glinfático, que pode ajudar a evitar doenças como o Parkinson e o Alzheimer. Há ainda uma pesquisa que mostra que essa posição auxilia na redução da gravidade da apneia.

Sobre o lado a deitar, as evidências variam. Dormir do lado esquerdo pode ajudar na digestão, porque o estômago é virado para esse lado. Mas dormir para o lado direito, com as pernas um pouco flexionadas e um travesseiro no meio delas ajuda mais coluna a "repousar".

Para grávidas é melhor dormir do lado esquerdo, pois assim evita a compressão da veia cava inferior, que é a responsável por levar o sangue ao coração e possibilita melhor oxigenação tanto para a mãe quanto para o bebê.

Encolhido (fetal)

Imagem: iStock

Não é indicada para dormir, mas um pouco de flexão na coluna não faz mal. "Se a pessoa se sente bem assim, pode manter a posição", aponta Fratezi. Mas o reumatologista Leandro Parmigiani alerta que ela também pode ser prejudicial se feita por longos períodos, tanto para a coluna, porque acaba sendo um pouco forçada, quanto para a respiração, porque obstrui as vias.

Conchinha

Imagem: Getty Images

Segundo Parmigiani, o ato de abraçar aumenta os níveis de oxitocina, conhecido como o hormônio do amor. Ele promove relaxamento e bem-estar que auxiliam para uma boa noite de sono. Neste caso, só tem que tomar cuidado porque o braço pode não aguentar muito tempo na mesma posição, com o peso do parceiro. Isso porque pode ficar "amortecido" devido à pressão no conjunto de nervos chamado "plexo-braquial".

Com problemas, mude de posição e vá ao médico

Sguillar explica que a posição de dormir é um hábito e, portanto, pode sim ser alterada, mas exige uma readaptação. Essa mudança normalmente é recomendada a quem tem problemas como apneia posicional, por exemplo, que só acontece devido à posição em que se dorme.

Quem se mexe muito dormindo não está conseguindo achar uma posição confortável ou apresenta algum distúrbio do sono. Se for uma situação que acontece com frequência, é importante procurar ajuda especializada para realizar um diagnóstico específico.

"São casos, geralmente, de pacientes que já acordam cansados, que relatam a sensação de que lutou a noite inteira", relata Fratezi.

*Com informações de reportagem publicada em 21/09/2020