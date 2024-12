SP tem alagamentos, desalojados e carros destruídos por granizo; veja previsão

Chuvas fortes voltaram a causar transtornos em cidades da Região Metropolitana e do interior do Estado de São Paulo. No domingo, 29, além de rajadas de vento que chegaram até 39,2 km/h, precipitações com raios e queda de granizo atingiram diversas localidades. Além disso, quedas de árvores e alagamentos pontuais também foram registrados.

Segundo a Defesa Civil do Estado, apesar da baixa possibilidade de formação de grandes alagamentos, o solo encharcado ainda mantém elevado o risco de deslizamentos de terra.

Telhado de casa ficou destruído por chuvas em Cajamar Imagem: Defesa Civil de SP/Divulgação

Cajamar foi uma das cidades afetadas pelas precipitações isoladas. Em levantamento preliminar, a Defesa Civil no município contabilizou cerca de 80 residências com danos nas telhas devido à chuva com granizo, número que ainda deve aumentar segundo a força.

Equipes da Defesa Civil do Estado forneceram lona e kits de limpeza aos moradores. Materiais de ajuda humanitária, como colchões e travesseiros, foram distribuídos às famílias afetadas ainda no domingo.

O acumulado da chuva nas últimas 12 horas, que não deixou desabrigados, para o município foi de 24mm.

Vídeo mostra homem com roupa da Enel varrendo pedras de gelo após chuva de granizo em Cajamar (SP) Imagem: Reprodução de vídeo

A chuva de granizo também destruiu carros, como mostram imagens publicadas em redes sociais.

O município de São José dos Campos, no interior do Estado, foi atingido por uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento, que provocou quedas de árvores, além de pontos de alagamento. Jardim Telespark, Santana e Alto da Ponte foram os bairros mais afetados. O muro da empresa de ônibus Venetur não resistiu às precipitações e também desabou.

Em Rafard, devido às chuvas que atingiram a região, o Rio Capivari transbordou mais uma vez, provocando alagamentos em diversos pontos e a invasão de água em residências.

Previsão do tempo

De acordo com a Defesa Civil do Estado de SP, até a madrugada desta segunda-feira, 30, o tempo permaneceu instável. Chuvas devem voltar a cair nas regiões oeste, noroeste e também na faixa leste do Estado. A recomendação da força é preparar-se para as prováveis variações climáticas.

Quem mora próximo a áreas de barreira também deve ficar atento. O solo encharcado ainda mantém elevado o risco de deslizamentos de terra.

A segunda deve ser de sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros vão variar entre dos 18°C a máximas que podem superar os 28°C. No fim da tarde, retornam as condições para chuvas rápidas e isoladas.

Na terça-feira, dia 31, o sol surge entre nuvens, o que deve contribuir para a elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. As mínimas devem ficar próximas dos 18°C, enquanto as máximas podem ultrapassar os 29°C.

Casa desabou parcialmente em Jundiaí deixando três desabrigados Imagem: Defesa Civil de SP/Divulgação

Na parte da tarde, a nebulosidade se intensifica, trazendo com ela a possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas.

À noite, o risco de chuva diminui, permanecendo apenas variação de nuvens, criando um cenário tranquilo para a chegada do Ano Novo.