China solicita mais ajuda para pessoas necessitadas em meio a problemas econômicos

PEQUIM (Reuters) - O governo da China pediu a autoridades locais que ofereçam mais ajuda financeira ou aumentem os subsídios para pessoas necessitadas ao longo do próximo mês, uma vez que as dificuldades econômicas do país devem se estender até 2025.

A economia da China tem tido dificuldades para ganhar força este ano, principalmente devido a uma prolongada crise imobiliária e à demanda interna fraca.

Assegurar empregos, especialmente para recém-formados, também é uma prioridade política, segundo as autoridades.

Antes do Dia de Ano Novo e do Ano Novo Lunar no final de janeiro, os governos locais com capacidade financeira estão sendo incentivados a distribuir fundos de ajuda ou aumentar os subsídios únicos para os necessitados, disse o Ministério de Assuntos Civis em um comunicado divulgado no sábado.

O ministério emitiu um apelo semelhante no final de setembro, antes de um feriado importante, para assistência única aos extremamente pobres, órfãos e pessoas em dificuldade.

De acordo com a declaração do ministério no fim de semana, a assistência a determinados grupos, como os desempregados que não receberam o seguro-desemprego e aqueles que não têm uma fonte de renda, deve ser reforçada.

Os graduados universitários desempregados, os doentes e as famílias que enfrentam dificuldades financeiras também devem receber ajuda, acrescentou.

De acordo com dados oficiais, o sistema de seguro-desemprego da China pagou 160,07 bilhões de iuanes (21,93 bilhões de dólares) de janeiro a novembro, um aumento de 25,5% em relação ao ano anterior.

O ministério também pediu aos governos locais que monitorem melhor os grupos de baixa renda.

O Banco Mundial disse em um relatório na quinta-feira que o ritmo da redução da pobreza na China diminuiu em 2024 e deverá desacelerar ainda mais em 2025 e 2026, devido, em grande parte, ao crescimento econômico mais lento projetado para os próximos anos.

Segundo analistas, o consumo doméstico, o principal entrave da economia, é a chave para a recuperação do crescimento no próximo ano. As autoridades têm prometido impulsionar a demanda das famílias.

(Por Ellen Zhang e Ryan Woo)