Carinho demais faz mal: cuidar desta maneira pode até estragar seu carro

Muitos adoram proteger os carros com capas. Mas quem diria que, em alguns casos, esse hábito pode acabar virando um "tiro no pé"? Vai depender do material delas e da situação onde serão utilizadas.

No mercado, existem capas automotivas de diferentes tipos e faixas de preço, que variam de cerca de R$ 50 até R$ 400. Elas podem ser feitas de plástico, algodão ou tecido, com algumas opções impermeáveis.

E tem também as capas para uso no interior, como aquelas para cobrir os bancos e o volante. Normalmente quem roda muito com o carro gosta de usá-las para conservar o estado das superfícies por mais tempo. Se não, quem tem um veículo mais velhinho pode, com elas, conseguir dar uma sobrevida aos componentes.

E agora? Como utilizar as capas para proteger o carro e não acabar fazendo o contrário? Alexandre Barros Pinho, proprietário da oficina de funilaria e mecânica WTC Express, comenta mais detalhes sobre a melhor forma de utilizá-las.

Capa correta é sempre aquela que tem algum tipo de forração na parte de dentro;

Deve-se sempre evitar as que são feitas de plástico;

Se as capas forem mais abrasivas, podem, junto de algum tipo de sujeira do carro, causar riscos superficiais ou até manchas na pintura;

Além disso, nem ela e nem o carro podem estar molhados na hora da utilização;

Também não é uma boa ideia cobrir o carro em garagens subterrâneas úmidas;

Em qualquer caso onde há água ou umidade, ficarão confinadas junto do veículo, contribuindo para a formação de mofo, inclusive no interior, além de ferrugem - em períodos mais prolongados;

Outro ponto importante é a necessidade de aguardar o carro esfriar para encobri-lo;

Além disso, capas de qualidade ajudam a não deixar o interior do carro virar uma estufa quando utilizadas debaixo de sol. Caso contrário, os painéis de plástico e as borrachas geralmente são os que mais sofrem com o Sol. Trincam e ressecam;

Quanto às capas de banco e de volante, não devem ser colocadas quando as partes a serem protegidas estiverem sujas por questão de higiene e preservação dos estofamentos;

Estar sempre encerado, cristalizado ou vitrificado é tão importante quanto uma boa capa. Tem que fazer periodicamente.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.