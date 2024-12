Caixinha de som da i2GO vale a pena? Confira opiniões de compradores

Está em busca de uma caixa de som para animar festas em casa ou até mesmo aquela faxina? A Essential Sound Go, da marca i2GO, é um dos modelos que têm feito sucesso nessa categoria.

Ela é elogiada pelo custo-benefício (ainda mais quando está em promoção) e já registrou mais de duas mil compras só no mês passado na Amazon.

O que a i2GO diz sobre a caixinha de som

Bateria promete até oito horas de autonomia no volume médio e até três horas no volume máximo. Ela tem de 1.200 mAh;

Funciona sem fio, com a conexão sem fio Bluetooth 5.0;

Entrada USB para pen drive, para cartão Micro SD e para cabo auxiliar;

Resistente à água, com classificação IPX4, pode ficar perto de piscinas ou do mar na praia (não pode mergulhar);

Segundo o fabricante, ainda tem alto-falantes potentes e drivers de 45 mm para um som mais nítido;

Possui a tecnologia TWS, que permite conectá-la a outros aparelhos da marca i2GO e assim aumentar a potência.

O que diz quem comprou

A caixa de som da i2GO tem mais de 9,8 mil avaliações na Amazon e nota média de 4,4 (do máximo de cinco).

A melhor caixa de som nessa faixa de preço. Pequena, mas potente. Bem construída, bons graves, Adorei. Ótimo custo-benefício.



Dinho

Sou profissional de música e tenho ouvidos sensíveis em relação à qualidade de som e a caixinha me deixou satisfeita. [...] Médios e agudos claros, não tem tanto baixo, mas isso era de se esperar. Apresenta um pouco de distorção no volume máximo, mas, dependendo da música, não é muito perceptível. [...] Tem bom acabamento e uma certa robustez e ainda oferece garantia de um ano. [...] No geral, um bom custo-benefício, que é o que eu procurava. Não espere uma caixinha para festas ou uma qualidade de som elevada, ela é ótima para usar no dia a dia da sua sala com um volume razoável.

Carol Marini

Preço ótimo. Tamanho ideal. O som é limpo e alto. Comprem. Vem com o cabo e pré-carregada.

Elisa Oliveira

O acabamento é muito bom para o preço, me surpreendi. É minimalista e não inventa moda, acerta no simples. [...] Os agudos são bons, os graves existem, mas não são potentes, apenas estão lá de forma bem reduzida. [...] No geral, uma excelente pedida para quem quer porque quer uma, mas não quer gastar muito.

Junior RB

O material é resistente e a bateria tem se mostrado de ótima duração. Quanto a potência, não é muito alta, mas, para o que eu estava procurando (um leve som ambiente e facilidade de transporte), atendeu a todas as expectativas.

Dragon Borgs

Pontos de atenção

Alguns pontos de atenção relatados pelos usuários são o baixo volume para ambientes abertos e a baixa qualidade dos graves.

Dentro de ambientes fechados, o som é muito bom. Mas, em ambientes abertos, não tem uma boa qualidade sonora.

Phabio

Boa duração da bateria e controles bem acessíveis, mas não espere muito da qualidade do som. A falta de graves mais potentes desagrada. Embora tenha um bom volume, chega a distorcer.

Ricardo

O som é limpo e sem chiados, porém o grave deixa a desejar.

Waldecir M Nambu

*Com texto de Carlos França Jr., publicado em maio de 2024.

