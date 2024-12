Brasileira e mais dois estrangeiros morrem em incêndio em hotel na Tailândia, dizem autoridades

BANGCOC (Reuters) - Uma brasileira e outros dois estrangeiros, dos Estados Unidos e da Ucrânia, morreram após um incêndio em um hotel próximo ao popular distrito de mochileiros de Bangcoc na noite de domingo, segundo as autoridades, e outras sete pessoas estão sendo tratadas no hospital.

O incêndio começou no quinto andar do Ember Hotel, de seis andares, informou o Departamento de Bombeiros e Resgate de Bangcoc. O hotel fica próximo à área de Khao San, em Bangcoc, popular entre os mochileiros e conhecida por seus bares e albergues.

A turista brasileira morreu no local enquanto o norte-americano e o ucraniano foram declarados mortos no hospital, informou a polícia em um comunicado nesta segunda-feira, acrescentando que estavam investigando a causa do incêndio."As autoridades reagiram rapidamente e o alarme de incêndio soou, mas a fumaça foi rápida", disse o governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt, a repórteres no final do domingo.

Havia 75 pessoas no hotel, 34 das quais foram resgatadas do telhado, disse o governador em um comunicado na segunda-feira. Ele ordenou uma inspeção em toda a cidade das rotas de fuga de incêndio em hotéis e locais de entretenimento.

"Temos que criar confiança e cuidar dos turistas", disse Chadchart.

O turismo é um dos principais motores da segunda maior economia do Sudeste Asiático. A Tailândia registrou 32 milhões de chegadas de turistas estrangeiros de 1º de janeiro a 1º de dezembro, um aumento de 28% em relação ao ano anterior.

Em 2019, antes da pandemia, o número de visitantes atingiu um recorde de quase 40 milhões.

(Reportagem de Chayut Setboonsarng e Panarat Thepgumpanat)