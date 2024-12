Bolsas de NY caem com queda da Boeing e realização de lucros em ações de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 30, com nova rodada de realização de lucros nas ações das empresas de tecnologia após um ano de ganhos estelares. A Boeing esteve em destaque entre as principais quedas porcentuais do Dow Jones, ainda que tenha reduzido a baixa, após duas aeronaves de sua fabricação se envolverem em acidentes entre sábado e domingo, um na Noruega e outro na Coreia do Sul. As empresas agrupadas no bloco das "Sete Magníficas" voltaram a ceder.

O Dow Jones caiu 0,77%, fechando em 42.992,21 pontos. O Nasdaq perdeu 1,49%, aos 19.722,03. pontos. O S&P 500 terminou o dia em baixa de 1,11%, aos 5.970,84 pontos.

Os papéis da Boeing cederam 2,31%, ante recuo de mais de 4% pela manhã. No domingo (29), na cidade sul-coreana de Muan, um Boeing 737-800 da Jeju Air, proveniente de Bangcoc, na Tailândia, derrapou na pista, bateu em um muro de concreto e pegou fogo, matando 179 pessoas. Na Noruega, um Boeing 737-800, da companhia holandesa KLM, teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Sandefjord, após uma falha hidráulica.

A ação da Tesla caiu 3,30% antes do relatório de entregas de veículos elétricos. A Apple recuou 1,33% e a Alphabet perdeu 0,79%. A Amazon cravou baixa de 1,09%. Outros papéis do grupo "Sete Magníficas" que ficaram pressionados foram os da Meta (-1,43%) e da Microsoft (-1,32%). A Nvidia se recuperou, fechando em alta de 0,35%.

Apesar do marasmo de fim de ano, os índices acionários dos EUA encerrarão 2024 com os maiores ganhos desde 1997, segundo o Swissquote Bank.

As Bolsas de NY e Nasdaq não funcionarão em 9 de janeiro, diante das homenagens após o falecimento do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, de acordo com comunicados divulgados nesta segunda-feira. O mercado de renda fixa fechará mais cedo no dia.