BC vende US$ 1,815 bilhão em leilão à vista, com taxa de corte de R$ 6,1740

O Banco Central vendeu nesta quinta-feira US$ 1,815 bilhão em um leilão à vista de dólares realizado entre 13h56 e 14h01. A taxa de corte foi de R$ 6,1740 e 14 propostas foram aceitas.

Com essa intervenção, o BC já despejou, desde 12 de dezembro, US$ 21,575 bilhões em leilões à vista no mercado. É a maior injeção de recursos em um único mês da história do regime flutuante de câmbio, acima dos US$ 12,054 bilhões vendidos em março de 2020, durante a pandemia de covid-19.