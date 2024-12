Amanhã termina prazo para pecuarista de SP vacinar gado e declarar rebanhos

Pecuaristas do Estado de São Paulo têm até amanhã, dia 31, para declarar a vacinação de seus rebanhos contra brucelose - no caso, de bezerras de 3 a 8 meses de idade. Termina também amanhã o prazo para que os criadores cadastrem seus rebanhos de bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e bicho da seda.Conforme nota da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a declaração dos rebanhos é obrigatória. O produtor que não a fizer não poderá emitir Guia de Trânsito Animal (GTA) para transporte de animais vivos.