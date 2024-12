Ações europeias caem na última sessão completa de 2024 conforme rendimentos de títulos seguem em alta

Por Sruthi Shankar

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta segunda-feira, em linha com Wall Street, conforme rendimentos ainda elevados dos títulos públicos levaram investidores a abandonar as ações no final de um ano que foi positivo para alguns mercados regionais.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,46%, a 504,85 pontos, com os setores de tecnologia e de saúde liderando as baixas generalizadas.

Os volumes de negociação eram menores antes do feriado de Ano Novo na quarta-feira. Os mercados acionários da Alemanha, Itália e Suíça também estão fechados na terça-feira, enquanto os do Reino Unido e da França têm um pregão reduzido.

O rendimento do bund alemão de dez anos era negociado perto de seu maior nível desde meados de novembro, acompanhando uma alta nos rendimentos dos Treasuries, conforme a incerteza em torno da política monetária no próximo ano e as perspectivas de políticas inflacionárias sob a Presidência de Trump pesaram sobre o humor de investidores.

O STOXX 600 ainda está a caminho de um aumento anual de 5,9%, com as ações alemãs liderando os ganhos regionais e as ações francesas ficando para trás.

Ainda assim, o índice de referência europeu está atrás da alta de 25% do S&P 500 este ano, quando cortes nos juros do Federal Reserve e um salto nos negócios relacionados à inteligência artificial impulsionaram os gigantes da tecnologia de Wall Street.

"A alta do S&P 500 e do Nasdaq ressalta o triunfo do mercado impulsionado pela tecnologia, embora a liquidação da última sexta-feira, desencadeada pela alta dos rendimentos dos Treasuries, tenha sido um lembrete sóbrio das preocupações persistentes com os juros", disse Matt Britzman, pesquisador sênior de ações da Hargreaves Lansdown.

O índice de referência alemão caiu em seu último dia de negociação do ano, mas parecia estar encaminhado para uma alta anual de 19%, tornando-se o melhor desempenho deste ano entre as principais bolsas europeias.

Por outro lado, o índice de referência da França caminhava para uma queda anual de 2,5%, impulsionado por preocupações sobre o déficit fiscal em espiral do país e a turbulência política.

Entre os setores, o de alimentos e bebidas, bem como o de automóveis estão a caminho de serem os de pior desempenho em todo o continente este ano, enquanto os bancos devem ser os de melhor desempenho.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,35%, a 8.121,01 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,38%, a 19.909,14 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,57%, a 7.313,56 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,07%, a 34.186,18 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou variação positiva de 0,05%, a 11.536,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,10%, a 6.367,38 pontos.