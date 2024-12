RJ: Turista de SP morre baleada após motorista de app entrar em comunidade

A paulista Diely da Silva Maia, 34, foi morta na noite de sábado (28) após o carro de aplicativo em que ela estava entrar por engano em uma comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O motorista ficou ferido.

O que aconteceu

O caso ocorreu na Favela do Fontela, em Vargem Pequena, na Zona Oeste da capital fluminense. Diely estava no banco de trás de um carro de aplicativo quando o motorista entrou por engano na comunidade. A paulista foi baleada e morreu na hora.

O motorista do carro também foi atingido, mas sobreviveu ao ataque. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Anderson Pinheiro, 34, "recebeu atendimento médico e prestou depoimento". A investigação do caso agora é de responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital, que está com agentes "em diligências para identificar a autoria e esclarecer os fatos".

Diely passava férias no Rio de Janeiro. Natural de Jundiaí (SP), sua última publicação nas redes sociais foi um compilado de fotos em uma praia da capital fluminense, publicado ainda neste sábado com a legenda "Oi, Rio".

Nos comentários da postagem, amigos e familiares lamentaram a morte da jovem. "Sua passagem foi tão curta, mas o sorriso lindo e fácil marcou! Que Jesus Cristo te receba de braços abertos... Deus será contigo e com sua família. Não irá desamparar ninguém! Te amamos. Foi bom te conhecer e te chamar de prima", publicou uma prima de Diely.

Caso é o segundo no Rio em pouco mais de duas semanas. No dia 12 de dezembro, um turista argentino foi baleado após entrar por engano no Morro dos Prazeres, na área central da cidade. Gaston Fernando, 51, estava com a esposa e filhos, mas só ele foi atingido pelos disparos.