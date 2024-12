Presidente do Azerbaijão afirma que avião foi derrubado por disparos vindos da Rússia

Por Nailia Bagirova e Anton Kolodyazhnyy

BAKU/MOSCOU (Reuters) - O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse neste domingo que o avião de passageiros que caiu na semana passada matando 38 pessoas foi danificado por tiros vindos do solo russo e disse que algumas pessoas na Rússia mentiram sobre a causa do desastre.

O Presidente Vladimir Putin pediu desculpas a Aliyev no sábado pelo “incidente trágico” de quarta-feira no espaço aéreo russo envolvendo o avião da brasileira Embraer, após as defesas aéreas russas terem se engajado contra drones de ataque ucranianos. Um comunicado do Kremlin não disse que a Rússia havia derrubado o avião, apenas destacou que um caso criminal foi aberto.

“Nosso avião foi derrubado por acidente”, disse Aliyev para a televisão estatal neste domingo, acrescentando que o avião havia sofrido algum tipo de interferência eletrônica e depois foi alvejado enquanto se aproximava da cidade russa de Grozny, no sul.

“Infelizmente, nos primeiros três dias, ouvimos apenas versões absurdas da Rússia”, disse Aliyev, citando declarações russas que atribuíam a queda a pássaros ou à explosão de algum tipo de cilindro de gás.

“Vimos tentativas claras de encobrir o assunto”, disse o líder azerbaijano, que tem laços estreitos com a Rússia e foi educado em uma das principais universidades de Moscou.

Aliyev disse que queria que a Rússia assumisse a responsabilidade de ter derrubado o avião e que punisse os responsáveis por danificar fatalmente a aeronave.

Putin e Aliyev realizaram outra ligação telefônica no domingo, informou o Kremlin. O Kremlin não deu detalhes, mas no sábado disse que especialistas civis e militares estavam sendo interrogados sobre o que havia acontecido.

O chefe do Comitê Investigativo da Rússia, Alexander Bastrykin, em uma ligação telefônica, garantiu ao Procurador Geral do Azerbaijão que Moscou havia atribuído a investigação aos especialistas mais experientes e que ações estavam sendo tomadas para estabelecer a causa e as circunstâncias do incidente.

O avião caiu na quarta-feira perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, depois de desviar do sul da Rússia, onde drones ucranianos estavam atacando várias cidades no momento, de acordo com o Kremlin.

O pedido de desculpas extremamente raro divulgado por Putin no sábado é o mais próximo que Moscou chegou de aceitar alguma culpa pelo desastre.

Quatro fontes com conhecimento das conclusões preliminares da investigação do Azerbaijão sobre o desastre disseram à Reuters, na quinta-feira, que as defesas aéreas russas haviam derrubado o avião por engano.

O jato de passageiros Embraer E190 havia voado de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, na região da Chechênia, no sul da Rússia, antes de se desviar centenas de quilômetros pelo Mar Cáspio.

O gabinete presidencial do Azerbaijão disse que os pilotos lutaram para controlar o avião -- tentando desesperadamente encontrar um lugar para pousar.

Com buracos na fuselagem, alguns tripulantes feridos e uma cabine despressurizada, os pilotos conseguiram atravessar o Mar Cáspio antes de aterrissar.