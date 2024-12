Políticos alemães condenam apoio de Elon Musk ao AfD como influência eleitoral "intrusiva"

BERLIM (Reuters) - O bilionário norte-americano Elon Musk recebeu críticas de políticos alemães do governo e da oposição neste domingo por um artigo de opinião que escreveu apoiando o partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que eles consideraram uma influência externa "intrusiva".

O apoio ao AfD de Musk, que deve atuar como conselheiro externo na administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorre enquanto os alemães se preparam para votar em 23 de fevereiro, após o colapso do governo de coalizão liderado pelo chanceler Olaf Scholz.

O comentário, publicado em alemão no jornal Welt am Sonntag, carro-chefe do grupo de mídia Axel Springer, expandiu uma postagem de Musk na plataforma de mídia social X na semana passada, na qual ele escreveu que "apenas o AfD pode salvar a Alemanha" e elogiou a abordagem do partido em relação a desregulamentação e impostos.

Em resposta à publicação do artigo, a editora da seção de opinião do jornal anunciou no X que havia pedido demissão.

Friedrich Merz, líder dos oposicionistas Democratas Cristãos e atual favorito para suceder Scholz como chanceler, disse em entrevista ao Funke Media Group: "Não me lembro de um caso comparável de interferência, na história das democracias ocidentais, na campanha eleitoral de um país amigo".

Merz descreveu o comentário como "intrusivo e pretensioso".

Saskia Esken, co-líder dos Social-Democratas (SPD) de Scholz, prometeu resistência firme a tentativas de atores estatais, bem como de ricos e influentes, de influenciar as eleições da Alemanha.

"No mundo de Elon Musk, a democracia e os direitos dos trabalhadores são obstáculos para mais lucros", disse Esken à Reuters. "Nós dizemos claramente: Nossa democracia é defensável e não pode ser comprada."

O editor-chefe designado do Welt defendeu a decisão de publicar o comentário, dizendo que a democracia e o jornalismo prosperam com a liberdade de opinião, incluindo posições polarizadoras.

O AfD está em segundo lugar nas pesquisas de opinião e pode ser capaz de impedir uma maioria de centro-direita ou centro-esquerda. Os principais partidos centristas da Alemanha se comprometeram a evitar qualquer apoio ao AfD em nível nacional.