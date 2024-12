Polícia flagra motorista dirigindo sem pneus no interior de SP

Um homem que dirigia sem dois pneus foi parado pela Polícia Rodoviária Federal de São Paulo no sábado, 28, em José Bonifácio, interior do Estado. De acordo com a PRF, o motorista seguiu por 30 quilômetros na BR-153, arrastando os aros das rodas do lado direito no asfalto.

A PRF afirma que o homem de 41 anos estava sob influência de cocaína. "Ele estava tão alucinado que voltava pra casa sem os dois pneus do lado direito do carro, e rodou por 30 quilômetros arrastando o aro no asfalto", escreveu o perfil da PRF de SP. "Como ele perdeu os pneus? Não sabemos, e nem ele sabe".

A PRF informou que o condutor estava dirigindo com a carteira de habilitação suspensa. Ele foi encaminhado para exame de urina e sangue e depois foi liberado para responder em liberdade. O carro foi apreendido pela Polícia Civil.

O Código de Trânsito Brasileiro determina que dirigir sob influência de álcool ou drogas é uma infração gravíssima, sujeita a multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além do recolhimento da carteira de habilitação e do veículo.