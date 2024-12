Pelo menos 151 pessoas morrem em acidente com avião sul-coreano que colidiu contra muro ao aterrissar

Um avião da companhia sul-coreana Jeju Air saiu da pista no domingo e colidiu contra um muro no Aeroporto Internacional de Muan, no sul da Coreia do Sul, deixando ao menos 151 mortos, informaram os bombeiros sul-coreanos.

O acidente ocorreu pouco depois das 9 horas da manhã, horário local, durante o pouso de um Boeing 737-800 da Jeju Air, informou o ministério dos Transportes da Coreia do Sul.

O avião, proveniente de Bangkok, a capital da Tailândia, transportava 181 pessoas.

Este é o pior desastre aéreo envolvendo uma companhia sul-coreana em quase 30 anos.

"Somente a parte traseira da aeronave ainda mantém alguma forma. É quase impossível reconhecer o restante (do avião)", declarou o chefe dos bombeiros de Muan, Lee Jung-hyun, em uma coletiva de imprensa.

Dois integrantes da tripulação, uma mulher e um homem, foram retirados com vida da cauda da aeronave, e o incêndio foi extinto por volta das 13h, acrescentou ele.

As operações de resgate agora visam encontrar os corpos que podem ter sido ejetados da aeronave durante o impacto, disse Lee Jung-hyun.

Os dois membros da tripulação que sobreviveram ao acidente, com ferimentos graves, foram levados ao hospital para tratamento, afirmou o chefe do centro de saúde local.

A agência de notícias Yonhap, citando um responsável dos bombeiros, informou que a maioria dos 175 passageiros e seis membros da tripulação são considerados mortos.

Cooperação

O diretor-geral da Jeju Air, Kim E-bae, pediu desculpas após o acidente em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo.

A causa do acidente ainda é desconhecida, disse ele, explicando que não houve sinais prévios de falha no aparelho. A companhia aérea cooperará com os investigadores e dará apoio às famílias das vítimas como sua principal prioridade.

Entre as hipóteses investigadas estão uma colisão com um pássaro e as condições meteorológicas, explicou Lee Jung-hyun.

A torre de controle emitiu um alerta sobre o risco de colisão com aves e, pouco depois, os pilotos declararam estado de emergência, informou um responsável do Ministério dos Transportes. Não foi especificado se o avião havia colidido com pássaros.

Um dos passageiros enviou uma mensagem para um parente dizendo que um pássaro estava preso na asa do avião, informou a agência de notícias News1.

A Boeing anunciou, em um comunicado, que está em contato com a companhia aérea e "pronta para ajudar". A empresa também expressou suas condolências às famílias das vítimas.

Todos os voos domésticos e internacionais foram cancelados no Aeroporto de Muan, informou a Yonhap.

O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sung-mok, nomeado na sexta-feira após a destituição de seu antecessor, chegou ao local do acidente e anunciou que o governo mobilizaria todos os recursos para agir após a tragédia.

A primeira-ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, enviou suas condolências às famílias das vítimas em uma mensagem publicada na rede social X.

Duas mulheres tailandesas, de 22 e 45 anos, estavam a bordo do avião, informou o porta-voz do governo tailandês, Jirayu Houngsub, acrescentando que os detalhes ainda estavam sendo verificados.

Este acidente é o mais grave envolvendo uma companhia aérea sul-coreana desde o desastre da Korean Air em Guam, em 1997, que matou mais de 200 pessoas, de acordo com dados do Ministério dos Transportes.

(com AFP)