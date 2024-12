Napoli derrota Venezia (1-0) e alcança Atalanta na liderança da Serie A; Juve empata

O Napoli alcançou a líder Atalanta neste domingo (29), graças à vitória por 1 a 0 sobre o Venezia, pela 18ª rodada da Serie A em que a Juventus voltou a tropeçar ao empatar em 2 a 2 com a Fiorentina.

Os napolitanos só conseguiram marcar o gol do triunfo na reta final da partida, quando o atacante Giacomo Raspadori (79') empurrou para o fundo da rede uma bola mal afastada pela defesa visitante.

O belga Romelu Lukaku poderia ter colocado os donos da casa na frente aos 37 minutos, de pênalti, mas sua cobrança foi defendida pelo goleiro Filip Stankovic.

Após esta terceira vitória consecutiva, o Napoli soma agora 41 pontos, os mesmos da Atalanta, mas o clube de Bérgamo, que empatou sábado com a Lazio (1-1), continua na liderança graças a um melhor saldo de gols (+23 contra +15).

A Inter de Milão, que venceu o Cagliari por 3 a 0 também no sábado, está em terceiro, um ponto atrás da dupla que lidera, mas com um jogo a menos.

O Napoli pode assumir a liderança sozinho no próximo fim de semana, pela 19ª rodada. A equipe do técnico Antonio Conte, que já liderou a tabela entre a 6ª e a 15ª rodada, enfrenta a Fiorentina, enquanto Atalanta e Inter estarão na Arábia Saudita disputando a Supercopa da Itália.

"Somar 41 pontos após 18 jogos... ninguém acreditava que eramos capazes de fazer isso no início da temporada. Mas temos de melhorar. Somos uma equipe em desenvolvimento", garantiu Conte.

Quem se afasta cada vez mais das primeiras posições é a Juventus, que empatou (2-2) com a Fiorentina (5º) e está na 6ª posição com 32 pontos, os mesmos do time de Florença.

A partida foi interrompida durante alguns minutos depois que gritos racistas foram proferidos das arquibancadas direcionados ao atacante sérvio da Juve, Dusan Vlahovic.

- 'Traição' -

Aos sete minutos de jogo, o árbitro Maurizio Mariani interrompeu o jogo e chamou os dois capitães para avisar que o jogo havia sido interrompido pelo tempo necessário para que uma mensagem fosse enviada pelo sistema de alto-falantes, pedindo aos espectadores que não entoassem cantos racistas e discriminatórios.

As duas equipes se encontraram no círculo central e a partida foi reiniciada após alguns minutos.

Segundo a plataforma DAZN, os torcedores da Fiorentina proferiram insultos racistas contra Vlahovic, que jogou pela equipe de Florença de 2018 a 2022, quando assinou com a Juventus, uma 'traição' pela qual os torcedores toscanos nunca o perdoaram.

Em novembro de 2023, a Fiorentina já havia sido sancionada com o fechamento parcial do seu estádio devido a cantos racistas contra jogadores da Juventus, incluindo Vlahovic.

Também neste domingo a Udinese empatou em casa com o Torino em 2 a 2.

--- Jogos da 18ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Empoli - Genoa 1-2

Parma - Monza 2-1

Cagliari - Inter 0-3

Lazio - Atalanta 1-1

- Domingo:

Udinese - Torino 2-2

Napoli - Unione Venezia 1-0

Juventus - Fiorentina 2-2

Milan - Roma

- Segunda-feira:

(14h30) Como - Lecce

(16h45) Bologna - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Atalanta 41 18 13 2 3 43 20 23

2. Napoli 41 18 13 2 3 27 12 15

3. Inter 40 17 12 4 1 45 15 30

4. Lazio 35 18 11 2 5 33 25 8

5. Fiorentina 32 17 9 5 3 31 15 16

6. Juventus 32 18 7 11 0 30 15 15

7. Bologna 28 16 7 7 2 23 18 5

8. Milan 26 16 7 5 4 25 16 9

9. Udinese 24 18 7 3 8 23 28 -5

10. Torino 20 18 5 5 8 19 24 -5

11. Roma 19 17 5 4 8 23 23 0

12. Empoli 19 18 4 7 7 17 21 -4

13. Genoa 19 18 4 7 7 16 27 -11

14. Parma 18 18 4 6 8 25 34 -9

15. Lecce 16 17 4 4 9 11 29 -18

16. Como 15 17 3 6 8 18 30 -12

17. Hellas Verona 15 17 5 0 12 21 40 -19

18. Cagliari 14 18 3 5 10 16 31 -15

19. Unione Venezia 13 18 3 4 11 17 31 -14

20. Monza 10 18 1 7 10 16 25 -9

