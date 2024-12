Especialista sobre avião na Coreia: muro perto de pista é fora do razoável

A presença de um muro muito próximo a pista que causou grave acidente aéreo na Coreia do Sul é completamente fora do razoável, declarou Maurício Pontes, investigador de acidentes aeronáuticos, na edição do UOL News deste domingo (29).

Essa questão [do muro] está ganhando bastante corpo agora entre a comunidade de investigação e está começando a se destacar. Realmente nos parece completamente fora do razoável, o muro numa distância em que você poderia ter outras formas de contenção, de proteção do sítio aeroportuário que não fossem de uma densidade a ponto de produzir um resultado como nós vimos na colisão.

Mas, até mesmo uma coisa que nos parece tão óbvia, vai passar por uma série de análises, de regulamentos, de engenharia, de procedimentos. Que muro era esse? Eu mesmo não vi o muro, então a gente está ouvindo falar do muro, a gente está trabalhando no momento em que as fontes oficiais ainda estão um pouco desencontradas e a maior parte das notícias que nos chegam vem na forma de imagens e relatos, num idioma que precisa ser traduzido para outro até chegar até nós.

E eu mesmo não tive nenhuma imagem dessa edificação, desse muro, seja o que for. Mas eu concordo que é algo que chama bastante atenção e sem dúvida nenhuma vai ser alvo dos múltiplos fatores contribuintes da investigação.

Maurício Pontes

Um Boeing 737-800 da Jeju Air saiu da pista, colidiu contra um muro e pegou fogo no aeroporto de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, com 181 pessoas a bordo. 179 morreram e apenas duas foram resgatadas com vida.

O avião estava pousando quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra um muro. O acidente aconteceu por volta das 9h da manhã de domingo (29), no horário local, 21h da noite deste sábado (28), no horário de Brasília.

