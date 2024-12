Mais um corpo é resgatado após queda de ponte; mortes chegam a 10

O corpo de mais uma vítima da queda da ponte entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) foi resgatado neste domingo (29). Até o momento, dez pessoas morreram. Outras sete continuam desaparecidas.

O tenente coronel do Corpo de Bombeiros do Tocantins, Donaldo Lourinho, confirmou à Agência Brasil o resgate do corpo de Ailsson Gomes Carneiro, de 57 anos. Ele era vereador da cidade de Novo Repartimento, no Pará, e foi retirado de uma caminhonete Triton, encontrada na última quinta-feira (26). Nesse sábado (28), os mergulhadores já haviam resgatado Elisangela dos Santos Chagas, 50 anos, companheira de Ailsson.

As equipes continuam nas tentativas para a retirada de um corpo localizado no interior de um caminhão.

As condições climáticas pioraram nas últimas horas, pois as chuvas na região tornam as águas do Rio Tocantins mais turvas.

A busca por desaparecidos após a queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, foi retomada ontem, após terem sido afastados os riscos de desabamento de novos trechos da estrutura. A ponte desabou no último domingo (22).