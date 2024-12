Incêndio mata 3 em hotel na Tailândia; brasileira seria uma das vítimas

Colunista do UOL, em Maceió, e Do UOL, em São Paulo (SP)

Um incêndio atingiu um hotel em Bangkok, capital da Tailândia, neste domingo (29) e matou ao menos três turistas. As informações são de jornais locais.

O que aconteceu

Três pessoas morreram no incêndio. Segundo o jornal tailandês Khaosod, uma das vítimas foi encontrada morta no quarto 502, no 5º andar; outras duas pessoas morreram no hospital. Uma outra ainda estava em tratamento por asfixia por fumaça.

Uma brasileira pode estar entre as vítimas fatais do incêndio. O Itamaraty informou que tem "informação de que haveria uma vítima fatal de nacionalidade brasileira". Outro brasileiro estaria hospitalizado. A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades tailandesas e a identidade deles não foi revelada.

O incêndio no The Ember Hotel iniciou por volta das 21h20 no horário local (11h20 em Brasília). Segundo o jornal local Thairath, o fogo começou no 5º andar do prédio, no distrito de Bang Lamphu, com uma grande quantidade de fumaça se espalhando por todos os seis andares.

Ao todo, 47 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. Ainda segundo o Thairath, 40 foram retiradas de dentro do hotel, enquanto outras sete foram resgatas do terraço do prédio.

A maioria dos hóspedes era composta por turistas estrangeiros. De acordo com Sukanya Pipattanasuk, diretora do hotel, quase todas as acomodações do local estavam ocupadas. Em entrevista ao Thairath, ela declarou que o hotel tem, ao todo, 48 quartos — desses, 47 estavam reservados e apenas 7 ainda não haviam realizado o check-in.

O hotel foi fechado temporariamente pelo governador de Bangkok. Chadchart Sittipunt compareceu ao local do incêndio junto do vice-ministro do Interior, Teearat Samretwanich, e ordenou que o hotel ficasse inoperante enquanto aguarda uma inspeção de segurança completa.

A propagação do fogo foi limitada devido à rápida resposta dos bombeiros. No entanto, a fumaça pesada representou um desafio significativo. Devemos restaurar a confiança dos turistas nas medidas de segurança, especialmente com as celebrações da contagem regressiva de Ano Novo se aproximando

Chadchart Sittipunt, governador de Bangkok, em entrevista ao Khaosod

Bangkok: hotel fire on Khaosan Road with one reported death pic.twitter.com/eEHdU5VKHg -- Bangkok Lad (@bangkoklad) December 29, 2024

(Matéria em atualização)