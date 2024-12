Hora das minivans: 4 carros para família que devem vir ao Brasil até 2026

A invasão de carros chineses no Brasil deve trazer para cá um segmento que andava um pouco esquecido. Uma nova leva de minivans começa a chegar no nosso país no próximo ano, trazendo tecnologia avançada e design luxuoso,

Entre os modelos que devem ser lançados por aqui, destacam-se BYD Denza D9, GAC Trumpchi M8, Zeekr 009 e Volvo EM90, com lançamentos previstos entre 2025 e 2026.

Os fabricantes estão utilizando materiais de alta qualidade, como couro, madeira e alumínio, para criar um ambiente interno luxuoso e sofisticado. A eletrificação é uma tendência forte nesse segmento, com muitos modelos oferecendo versões híbridas ou totalmente elétricas.

Veja como são os modelos que devem desembarcar no Brasil:

BYD Denza D9

Desenvolvida em parceria com a Mercedes-Benz, vem equipada com motor elétrico de até 374 cv que entrega autonomia de até 600 km no ciclo chinês. Tem ainda versão híbrida plug-in que roda quase mil km sem precisar abastecer ou carregar.

Entre os recursos de luxo estão um minifrigorífico no console central, assistentes de condução, assentos ajustáveis em 10 posições com funções de aquecimento e resfriamento, além de um sistema de som Dynaudio de 7.1 canais.

GAC Trumpchi M8

Com motor 2.0 turbo combinado com propulsor elétrico, entrega potência de 252 cv e autonomia de até 1.000 km. Conta com acabamento interno de alta qualidade e suspensão ajustada para proporcionar conforto aos passageiros.

Entre os recursos de segurança, a M8 conta com controle de cruzeiro adaptativo, assistência de manutenção de faixa e sistemas avançados de prevenção de colisões.

Zeekr 009

Imagem: Divulgação

Minivan elétrica está disponível com duas opções de bateria: 116 kWh, com autonomia de até 702 km no ciclo chinês, ou 140 kWh (822 km). A potência é de 400 kW (544 cv), com tração integral.

Entre os recursos de luxo estão um teto solar panorâmico, assentos ajustáveis em várias posições e sistema de som de alta qualidade.

Volvo EM90

Pertencente à chinesa Geely, a marca sueca também deve entrar neste segmento no Brasil. Para isso, traz um modelo elegante e minimalista, interior sofisticado e sistema de infoentretenimento intuitivo.

Entre os recursos de segurança, conta com assistência de manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo e sistemas avançados de prevenção de colisões.

O motor é elétrico, com bateria de 116 kWh que proporciona uma autonomia de cerca de 720 km no ciclo chinês. A potência é de 272 cv.