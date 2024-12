Hoje é Dia: semana da festa de Réveillon tem Dia do Domínio Público

Com o 2024 já em seus dias finais e com o 2025 chegando, temos como principal destaque da semana, justamente, o ano novo. Duas datas importantes ocorrem no dia 1º de janeiro (que cai na próxima quarta-feira): o Dia da Confraternização Universal e o Dia do Domínio Público.

O Dia da Confraternização Universal marca a chegada de um novo ano e é um convite à união e à paz entre os povos. Considerado feriado nacional no Brasil, trata-se de um dia de celebração. No ano passado, a Radioagência Nacional falou como surgiram algumas destas celebrações tradicionais de ano novo no Brasil:

Também em 1º de janeiro, celebramos o Dia do Domínio Público, data importante para a promoção da cultura e do conhecimento. A data marca o fim, a depender das regras de cada país, da necessidade de se pagar direitos autorais para a utilização de obras artísticas. Em 2017, a Agência Brasil explicou algumas destas regras. Em 2019, o Repórter Brasil (da TV Brasil) falou sobre a entrada das obras de Monteiro Lobato à lista do Domínio Público.

Um pouco antes, ainda em 2024, celebramos os 60 anos de fundação do Banco Central do Brasil. Foi em 31 de dezembro de 1964 que o Bacen foi criado. Um pouco da história da instituição foi contada em uma edição de 2012 do Conhecendo Museus:

Para fechar as datas comemorativas da semana, temos o Dia Mundial do Braille, celebrado em 4 de janeiro. A data, que homenageia o sistema de leitura e escrita desenvolvido por Louis Braille, foi tema de uma matéria da Agência Brasil no ano passado e do Repórter Brasil em 2018 (quando a data foi celebrada pela primeira vez):

Personalidades

A semana tem, ainda, duas datas de figuras conhecidas na música brasileira. No dia 3 de janeiro, o rapper Alex Pereira Barbosa, conhecido como MV Bill, completa 50 anos. Famoso também pelas contribuições no debate sobre justiça social, ele já foi entrevistado em um série especial sobre Hip Hop veiculado na Radioagência Nacional em 2023. Também participou do Estação Plural em 2016.

No dia 4, a morte do cantor e compositor mineiro Nelson Ned (famoso por canções como Tudo Passará) completa 10 anos. A morte do "pequeno gigante da canção" teve repercussão internacional e foi notícia na Agência Brasil e TV Brasil na época.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia da semana entre 29 de dezembro de 2024 e 4 de janeiro de 2025