'A família desapareceu', lamenta parente de vítimas de acidente na Coreia

Centenas de pessoas aguardam no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, por informações sobre o acidente com o Boeing 737-800 da Jeju Air, que bateu contra um muro no momento da aterrissagem.

O que aconteceu

"A família inteira simplesmente desapareceu", lamentou Maeng Gi-su, em entrevista à BBC. Ele tinha o sobrinho e dois sobrinhos-netos entre os 179 mortos.

Familiares lamentam tragédia na Coreia do Sul. Gi-su conta que os parentes viajaram para comemorar a admissão de um dos sobrinho-neto na universidade. "Não consigo acreditar que a família inteira simplesmente desapareceu. Meu coração dói muito", afirmou.

Prima de passageira diz estar "chocada" com o acidente. Pornphichaya Chalermsin contou à BBC que sua prima Jongluk Doungmanee, de 49 anos, tem dois filhos, de 7 e 15 anos. "Só tinha visto notícias desse tipo em outros países e nunca pensou que envolveria tailandeses", disse.

Familiares aguardam notícias no Aeroporto de Muan Imagem: Jung Yeon-JE/AFP

Doungmanee retornava da Tailândia após visitar a família. "Quando a notícia dizia que uma das vítimas era de Udon Thani, fiquei ainda mais surpresa", relata Chalermsin. "Fiquei chocada, tive arrepios. Não conseguia acreditar", completou.

Como foi o acidente

Colisão de avião com muro resultou em 179 mortes na Coreia do Sul. A aeronave pousava no Aeroporto Internacional de Muan quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra a construção. Entre os 175 passageiros e seis tripulantes a bordo, apenas dois tripulantes sobreviveram.

Falha no trem de pouso teria originado a colisão. A tripulação do Boeing 737-800 da Jeju Air foi avisada sobre a o risco de colisão com pássaros, segundo o Ministério dos Transportes sul-coreano.

Avião retornava de Bangkok, na Tailândia, para a Muan. O acidente ocorreu após uma tentativa de pouso na província de Jeolla do Sul, a 288 quilômetros de Seul, capita do país.

Acidente aéreo com o maior número de vítimas ocorrido na Coreia do Sul. Antes do desastre da Jeju Air, o acidente com maior perda de vidas havia sido o da Asiana Airlines Haenam, em 1993, que matou 66 pessoas.