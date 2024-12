Diversão para adultos: por que este kit com plantas de LEGO faz sucesso?

O Guia de Compras UOL encontrou um objeto de decoração diferentão para quem deseja atualizar a decoração da casa e ainda se divertir: um kit com diferentes plantas em miniatura de LEGO.

Os nove itens possuem 758 peças e estão custando R$ 479,99 na Amazon. Segundo o fabricante, o kit foi inspirado em espécies áridas, tropicais e carnívoras, além de acompanhar vasos na cor terracota.

O que diz a LEGO sobre as plantas?

Conjunto com nove plantas e vasos montáveis;

Modelos com níveis fáceis, médios e avançados de construção;

Promete cores vibrantes para o espaço;

Ideal para decorar o lar ou escritório;

Indicado para maiores de 18 anos.

O que diz quem comprou?

O conjunto de LEGO tem mais de 3,1 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacaram a qualidade do material, a facilidade de montagem e como o item se integra de forma harmoniosa à decoração da casa.

Sou apaixonada por Legos e esse em especial é muito lindo. São excelentes itens de decoração. Flávia

Não tive oportunidade de obter Legos em minha infância. Mas, agora, depois dos 50 anos, encontrei um hobby que ativa diferentes processos cognitivos. Da embalagem à organização, dos manuais à facilidade de manusear e montar o projeto. A organização e o produto final são excelentes. Micheline Moraes

Os três manuais são ricos em detalhes, tornando a montagem bem fácil e divertida. Produto de qualidade, deixando o ambiente onde ficará exposto mais descontraído. Ricardo Baldi

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores apontaram pontos negativos como o tamanho das plantas, qualidade do material e caixa danificada. Confira os comentários:

Adorei a visão final dessas plantas. No entanto, eles eram super detalhados e entediantes. Sugiro colar os pedaços menores no final porque são muito frágeis. Kurtz (comentário traduzido da Amazon)

Entrega muito rápida e produto excelente, porém a caixa veio bem danificada. Guilherme

É bastante simples e realmente não parece tão bom quanto as suculentas e outras plantas. Achei que eles seriam melhores. Jennifer Watson (comentário traduzido da Amazon)

