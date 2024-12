Croatas votam em eleição presidencial com mandatário liderando as pesquisas

ZAGREB (Reuters) - Os croatas estão votando para eleger um novo presidente neste domingo em uma disputa que tem o atual presidente Zoran Milanovic na liderança das pesquisas.

Cerca de 3,8 milhões de croatas podem votar em um dos oito candidatos, três dos quais são mulheres, abarcando da esquerda à direita do espectro político. O cargo de presidente é, em grande medida, cerimonial na Croácia.

As seções eleitorais fecham às 18h do horário de Greenwich (15h de Brasília) e as pesquisas de boca de urna são esperadas para minutos depois. Os resultados preliminares serão conhecidos por volta das 19h (16h em Brasília).

Milanovic, candidato dos Democratas Socialistas da oposição, está concorrendo a um segundo mandato. Seu principal adversário é Dragan Primorac, ex-ministro da Ciência apoiado pelo partido da situação União Democrática Croata (HDZ).

Milanovic liderou as pesquisas de opinião antes e depois da campanha eleitoral. A última pesquisa publicada na sexta-feira pelo Nova TV Daily News mostrou Milanovic com 37,2% de apoio contra 20,4% de Primorac.

As próximas na fila são duas mulheres -- a candidata independente Marija Selak Raspudic e Ivana Kekin, do partido verde de esquerda We Can! (Mozemo) -- que obtiveram cerca de 10% de apoio cada.

Durante seu mandato de cinco anos, que expira em 18 de fevereiro, Milanovic, ex-primeiro-ministro, entrou em conflito com o primeiro-ministro Andrej Plenkovic em relação às políticas públicas e externas, e criticou ferozmente a União Europeia e a OTAN por seu apoio à Ucrânia.

O presidente não pode vetar leis, mas tem voz ativa em questões de política externa, defesa e segurança.

Apesar de sua retórica populista, Milanovic é visto por muitos como o único contrapeso ao governo dominante da HDZ, que viu 30 ministros serem forçados a deixar seus cargos nos últimos anos em meio a alegações de práticas corruptas.

(Reportagem de Daria Sito-Sucic e Fedja Grulovic)