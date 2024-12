Croatas votam com o presidente Milanovic como favorito

Os croatas começaram, neste domingo (29), a votar para eleger o seu presidente para os próximos cinco anos, em eleições em que o atual chefe de Estado, crítico do governo, é o grande favorito.

Milanovic, do Partido Social Democrata (SDP), está à frente dos outros sete candidatos nas pesquisas, com 37% das intenções de voto.

Ele deverá enfrentar Dragan Primorac (20% das intenções de voto), apoiado pelos conservadores (HDZ) do primeiro-ministro Andrej Plenkovic, no segundo turno em 12 de janeiro.

As eleições ocorrem em um contexto de inflação alta, corrupção generalizada e escassez de mão de obra.

Na Croácia, o presidente é o chefe das forças armadas e o representante internacional deste país de 3,8 milhões de habitantes, membro da União Europeia (UE) e da Otan.

Embora tenha poucos poderes, os croatas veem o presidente como o garante do equilíbrio político.

Para Nenad Horvat, eleitor de Zagrebe entrevistado pela AFP, o atual presidente é "a última barreira para evitar que todas as alavancas do poder caiam nas mãos do HDZ".

Durante a campanha, os dois principais candidatos trocaram insultos e provocações.

Primeiro-ministro de 2001 a 2015, Milanovic é um dos políticos mais populares do país. Ele deixou de prometer uma Croácia "progressista, moderna e aberta" no início do seu atual mandato e passou a usar uma retórica populista e muitas vezes ofensiva.

Ele denuncia a agressão russa contra a Ucrânia, mas também critica a ajuda militar ocidental a Kiev.

A Croácia forneceu à Ucrânia ajuda, incluindo militar, no valor de 300 milhões de euros.

As pesquisas de boca de urna serão publicadas assim que os locais de votação fecharem, às 19h (15h no horário de Brasília), e os resultados oficiais à noite.

