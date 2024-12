Com gols de Savinho e Haaland, City volta a vencer diante do Leicester (2-0)

Após uma sequência de quatro derrotas consecutivas na Premier League, o Manchester City se reencontrou com a vitória com um 2 a 0 na visita ao Leicester, neste domingo (29), no primeiro jogo da 19ª rodada do campeonato inglês.

Os gols do City foram marcados pelo atacante brasileiro Savinho (21') e pelo artilheiro norueguês Erling Haaland (74').

Com este triunfo diante de um time que luta para não ser rebaixado, o City fica provisoriamente na quinta colocação com 31 pontos, 11 atrás do líder Liverpool, que tem dois jogos a menos, um deles sendo disputado neste domingo, em Londres, contra o West Ham.

A desvantagem do City em relação às equipas da Champions League - Arsenal, Chelsea e Nottingham Forest - é respectivamente de 5, 4 e 3 pontos, embora todos ainda tenham que disputar seus jogos pendentes nesta rodada.

Esta é apenas a segunda vitória do City (a outra foi contra o Forest no início de dezembro) desde o último dia 30 de outubro, dois meses em que a equipe de Guardiola vem enfrentando uma séria crise de resultados, com seis derrotas e dois empates na Premier League que o mantêm distante da luta pelo título.

Foi um jogo bastante confortável para os 'skyblues', que logo aos 7 minutos de jogo tiveram a primeira grande oportunidade de marcar, com um chute poderoso de Haaland, após um cruzamento de Kevin De Bruyne, que o goleiro dos donos da casa Jakun Stolarczy defendeu com o pé.

Depois de o croata Josko Gvardiol desperdiçar outra chance clara, Savinho abriu o caminho para a vitória, aproveitando uma rebatida de Stolarczyk após um chute de Phil Foden e mandou a bola para o fundo da rede (21').

O argentino Facundo Buonanotte quase empatou para o Leicester antes do intervalo, mas sua cabeçada acertou a trave (39') na chance mais clara para os 'Foxes' em toda a partida.

O zagueiro suíço Manuel Akanji salvou o City em outro lance perigoso dos anfitriões (62'), minutos antes de Haaland decretar a vitória com uma cabeçada após um cruzamento de Savinho (74').

Contra o Leicester, Guardiola fez o seu 500º jogo como treinador do City, o segundo a atingir esse número no banco 'skyblue' depois de Les McDowall.

Nas outras partidas do dia, o Forest ficou em segundo lugar depois de vencer por 2 a 0 na visita ao Everton (16º), enquanto Tottenham e Fulham empataram em casa (ambos por 2 a 2) contra Wolverhampton e Bournemouth respectivamente.

--- Jogos da 19ª rodada da Premier League e classificação:

- Domingo:

Leicester - Manchester City 0-2

Crystal Palace - Southampton 2-1

Tottenham - Wolverhampton 2-2

Everton - Nottingham Forest 0-2

Fulham - AFC Bournemouth 2-2

West Ham - Liverpool

- Segunda-feira:

(16h45) Aston Villa - Brighton

Ipswich Town - Chelsea

(17h00) Manchester United - Newcastle

- Quarta-feira:

(14h30) Brentford - Arsenal

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Liverpool 42 17 13 3 1 40 17 23

2. Arsenal 36 18 10 6 2 35 16 19

3. Chelsea 35 18 10 5 3 38 21 17

4. Nottingham 34 18 10 4 4 24 19 5

5. Manchester City 31 19 9 4 6 32 26 6

6. Newcastle 29 18 8 5 5 30 21 9

7. AFC Bournemouth 29 18 8 5 5 27 21 6

8. Fulham 28 18 7 7 4 26 23 3

9. Aston Villa 28 18 8 4 6 26 29 -3

10. Brighton 26 18 6 8 4 27 26 1

11. Brentford 24 18 7 3 8 32 32 0

12. Tottenham 23 18 7 2 9 39 26 13

13. West Ham 23 18 6 5 7 23 30 -7

14. Manchester United 22 18 6 4 8 21 24 -3

15. Everton 17 17 3 8 6 15 22 -7

16. Crystal Palace 17 18 3 8 7 18 26 -8

17. Wolverhampton 15 18 4 3 11 29 40 -11

18. Leicester 14 19 3 5 11 22 42 -20

19. Ipswich Town 12 18 2 6 10 16 33 -17

20. Southampton 6 18 1 3 14 11 37 -26

./bds/dam/bur-mcd/aam

© Agence France-Presse