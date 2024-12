Caixas-pretas de avião que caiu no Cazaquistão serão enviadas ao Brasil

As caixas-pretas do avião da Azerbaijan Airlines que caiu na última quarta-feira (25), no Cazaquistão, e que pode ter sido atingido por mísseis antiaéreos russos, serão enviadas ao Brasil no âmbito da investigação do acidente, informaram as autoridades cazaques neste domingo (29).

A Comissão de Investigação de Acidentes "decidiu enviar os gravadores de voo (caixas-pretas) ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) do Brasil, que também é o país que fabrica os aviões Embraer", informou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão em um comunicado após o acidente que deixou 38 mortos.