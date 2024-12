Avião pega fogo após pouso forçado no Canadá; vídeo mostra momento

Um voo da Air Canada terminou em susto quando o trem de pouso não funcionou e obrigou os pilotos a uma aterrissagem de emergência. Ninguém se feriu.

O que aconteceu

Labaredas surgiram na parte esquerda do avião, que se arrastava pelo asfalto. Uma gravação feita de dentro da aeronave mostra muitas faíscas saindo debaixo das asas até que o fogo surge. As chamas cessaram logo que a fuselagem e os motores do avião pararam de deslizar sobre o asfalto

As imagens revelam passageiros em posição de impacto - com a cabeça abaixada e mãos atrás da nuca. O incidente aconteceu no Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield por volta das 21h30 (no horário de Brasília, 22h30), deste sábado (28).

Os 73 passageiros foram resgatados. Eles passaram por uma avaliação num hangar do aeroporto e não foram constadas lesões, explicou o aeroporto, em nota publicada nas redes sociais. Pilotos e comissários também sobreviveram sem ferimentos.

Fogo apagou depois que avião parou de deslizar sobre o asfalto do aeroporto Imagem: Reprodução X

O avião

A aeronave era uma Dash 8-400, modelo que usa motores turboélices. O avião operava pela Air Canada e decolou da cidade de St. John's, para uma viagem de 1,4 mil quilômetros.

Um problema no trem de pouso é a principal suspeita para o pouso de emergência. A informação é do jornal Toronto Star, que conversou com Peter Fitzpatrick, porta-voz da Air Canada.

A passageira Nikki Valentine declarou que foi possível perceber que o trem de pouso não baixou. A descrição do que ela viu dentro do Dash 4-800 foi feita à CBC News.