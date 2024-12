Atual presidente da Croácia e seu rival conservador passaram para 2º turno das eleições presidenciais

O atual presidente da Croácia, Zoran Milanovic, ficou perto de vencer no primeiro turno as eleições presidenciais e enfrentará o candidato do partido conservador governante, Dragan Primorac, dentro de duas semanas, anunciou neste domingo (29) a Comissão Eleitoral.

Milanovic, cuja candidatura foi apoiada pelo Partido Social-Democrata (SDP), saiu na frente no primeiro turno com 49,20% dos votos, seguido por Primorac, que obteve 19,43%, segundo os resultados oficiais após a contagem das cédulas em quase 99% dos centros eleitorais. Uma pesquisa de boca de urna havia indicado a vitória de Milanovic no primeiro turno.

