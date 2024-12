Acidente aéreo testa presidente interino da Coreia do Sul com dois dias no cargo

Por Cynthia Kim

SEUL (Reuters) - Quando o presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, chegou ao local do desastre aéreo mais mortal em solo sul-coreano no domingo, ele estava no cargo há menos de 48 horas.

Choi, ministro das finanças do país, tornou-se líder interino na noite de sexta-feira, após o impeachment do primeiro-ministro Han Duck-soo, que era o presidente interino desde que o presidente Yoon Suk Yeol sofreu o impeachment e foi suspenso do poder em 14 de dezembro, após sua breve tentativa de impor a lei marcial.

A desconcertante rotatividade no topo da quarta maior economia da Ásia e uma de suas democracias mais vibrantes deixou o governo em apuros quando o voo 7C2216 da Jeju Air bateu em um muro no Aeroporto Internacional de Muan no domingo, matando a maioria das 181 pessoas a bordo.

Choi visitou o local algumas horas após o acidente e declarou-o uma zona especial de desastre.

"O governo gostaria de oferecer suas sinceras condolências às famílias enlutadas e fará o possível para se recuperar desse acidente e evitar que ele se repita", disse ele.

Nos bastidores, membros dos gabinetes do governo ainda estavam procurando entender a cadeia de comando e como as declarações à imprensa seriam divulgadas, disseram à Reuters um porta-voz do ministério e quatro outros funcionários. Todos falaram sob condição de anonimato.

"Uma equipe de funcionários do Ministério dos Transportes e do Ministério da Segurança se reportará diretamente a Choi sobre o acidente aéreo de Muan nas próximas semanas", disse um porta-voz. "Quanto à forma como distribuiremos comunicados à imprensa sobre todas as suas agendas, ainda não decidimos."

Choi está liderando a equipe centralizada de controle de desastres em vez do primeiro-ministro, que normalmente estaria no comando com base em um manual preparado após o naufrágio da balsa Sewol em 2014, que matou 304 pessoas, e o esmagamento de uma multidão no Halloween de Itaewon, que matou 159 pessoas em 2022, disse um quarto funcionário.

A agitação política na Coreia do Sul foi desencadeada quando Yoon inesperadamente declarou a lei marcial em 3 de dezembro, apenas para rescindir a ordem poucas horas depois que o parlamento desafiou os cordões militares e policiais para votar contra ele.

O parlamento, liderado pela oposição, o acusou de insurreição e abuso de poder e o destituiu e, posteriormente, Han.

Choi atuará como presidente interino enquanto o Tribunal Constitucional determina o destino de Yoon e Han.

A incerteza ocorre em um momento em que a Coreia do Sul tenta administrar mercados cambiais voláteis e enfrenta a tarefa de se preparar para a administração do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos, que é o principal aliado de Seul.