Turista é baleado durante passeio em praia de Ilha Comprida, em São Paulo

Um turista de 59 anos foi baleado durante um passeio em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Situação aconteceu na orla da praia, perto do Balneário São Martinho. Por volta de 21h15 do último dia 24, a vítima foi atingida com dois tiros na barriga e um de raspão no pescoço durante um assalto.

Turista foi internado em estado grave. Ele foi levado para o Hospital do Pariquera-Açu e transferido para o Hospital Regional de Registro na quinta (26).

Até ontem (27), ninguém havia sido preso por causa da ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso, que foi registrado como roubo e tentativa de homicídio pela Delegacia de Ilha Comprida.

Vítima estava em companhia da esposa, do cunhado e de uma mulher (que teve o celular roubado). Ao todo, seis assaltantes participaram do assalto e só um deles estava armado, segundo a polícia.