Tubarão mata homem que pescava na Grande Barreira de Coral da Austrália

Um tubarão atacou e matou um homem de 40 anos que estava pescando com sua família nas águas da Grande Barreira de Coral da Austrália, informaram as autoridades.

O ataque aconteceu na tarde deste sábado (28), próximo à ilha Humpy, na costa leste do país, segundo os serviços de emergência.

"O homem pescava com membros de sua família quando foi mordido por um tubarão", afirmou a polícia estadual de Queensland em um comunicado.

Ele sofreu "ferimentos que colocaram sua vida em risco" e morreu uma hora e meia depois, acrescentou a polícia.

Uma porta-voz do serviço de ambulâncias de Queensland informou no domingo (noite de sábado no Brasil) à AFP que a vítima sofreu um ferimento "significativo" no pescoço.

Humpy é conhecida por oferecer áreas de camping com acesso a recifes para mergulho e snorkel.

Mais de 1.200 ataques de tubarões foram registrados na Austrália desde 1791, dos quais 250 resultaram em mortes, de acordo com uma base de dados nacional.

