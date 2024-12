Além do Cazaquistão: relembre aviões de passageiros derrubados por mísseis

Autoridades do Azerbaijão disseram que o avião comercial produzido pela Embraer que caiu no Cazaquistão foi abatido pelo sistema de defesa aéreo russo, segundo a agência Reuters. Caso isso seja confirmado, não será a primeira vez que um avião de passageiros foi derrubado intencionalmente. Relembre outros casos semelhantes.

Ucrânia derrubou avião em 2001 por acidente

Um Tupolev Tu-154 iraniano, semelhante ao derrubado em 2001 Imagem: Divulgação/WikiMedia Commons

Aeronave foi derrubada durante exercício militar conjunto entre Rússia e Ucrânia. O avião da Siberian Airlines vinha de Tel Aviv, em Israel, e ia até a cidade russa de Novosibirsk.

A princípio, ato foi considerado ato de terrorismo pelo governo russo. O episódio aconteceu um mês depois dos ataques de 11 de setembro, levando a inteligência russa a pensar que se tratava de um ataque focado contra civis. Entretanto, relatórios posteriores mostraram que o avião foi derrubado por um míssil que perdeu seu alvo original, e acabou tomando a aeronave como novo alvo.

Todos os 78 ocupantes do voo morreram. Maioria dos tripulantes eram israelenses indo visitar parentes na Rússia, e suas famílias receberam 200 mil dólares por cada morto no acidente.

Avião derrubado pelos EUA matou 66 crianças em 1988

Um Airbus A300 iraniano, semelhante ao que foi abatido pelos EUA Imagem: Reprodução/AeroPrints

Durante a Guerra Fria, EUA derrubaram avião com 290 pessoas, matando todos a bordo. O Airbus A300 iraniano ia da cidade de Bandar Abbas, no Irã, a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando foi atingido por dois mísseis disparados do navio americano USS Vincennes. A aeronave ainda estava sobre o Golfo Pérsico, e caiu na água.

Avião comercial foi confundido com caça militar, segundo os EUA. Generais no navio americano disseram que abateram o Airbus por não responder às tentativas de contato —realizadas na frequência militar, não captada por aviões civis. O episódio ocorreu durante a guerra entre Irã e Iraque, que os Estados Unidos apoiavam militarmente.

Irã, no entanto, acredita que americanos derrubaram avião de propósito. O governo criticou a atuação dos americanos como uma violação da lei internacional e os processou na Corte Internacional, em que o governo dos EUA concordou em pagar 61 milhões de dólares em indenizações. Como parte do acordo, os EUA não admitiram culpa pelo episódio.

Avião com 298 pessoas foi derrubado por milícia pró-Rússia em 2014

1.ago.2014 - Especialistas internacionais no local em que o voo MH17 da Malaysia Airlines caiu no leste Ucrânia após ser atingido por um míssil. 298 pessoas morreram, em sua maioria holandeses e australianos. Imagem: Sergei Karpukhin/Reuters

Derrubada de avião é a mais mortal na história. Todos os 298 presentes morreram, incluindo 80 menores de idade. A maioria dos passageiros era holandês, enquanto toda a tripulação de bordo era composta de malaios.

Aeronave da Malaysia Airlines foi abatida no espaço aéreo ucraniano. Os passageiros haviam partido de Amsterdã, na Holanda, e iam a Kuala Lumpur, capital da Malásia, quando foram atingidos por um míssil aéreo de médio alcance.

Míssil foi disparado de área separatista pró-Rússia dentro do território ucraniano. O governo russo sempre negou participação na derrubada do avião, mas um tribunal holandês considerou que a Rússia tinha controle sobre as tropas separatistas na Ucrânia. Dois russos e um ucraniano, responsáveis pelo disparo do míssil, foram presos e condenados à prisão perpétua.

Irã derrubou avião ucraniano durante crise política em 2014

Destroços do avião ucraniano que caiu no Irã em 2020 Imagem: AFP

Avião foi derrubado pouco depois de deixar Teerã, capital iraniana. A aeronave, da Ukranian International Airlines, ia para Kiev, na Ucrânia. Todos os 176 passageiros e tripulantes morreram ainda no ar. A maioria deles era iraniano, mas havia também dezenas de canadenses, ucranianos e suecos.

Irã havia disparado mísseis contra base militar no Iraque horas antes de abater avião. Na época, o país sofria uma crise política severa após o assassinato do General Qasem Soleimani e estava em estado de alerta máximo.

Presidente iraniano chamou caso de "erro imperdoável". Pouco depois da queda, o governo afirmou que derrubou a aeronave acreditando que se tratava de um alvo inimigo, e que concluiu que os disparos foram causados por "erro humano".