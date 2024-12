Putin pede desculpas a presidente do Azerbaijão por queda de avião

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, pela queda de um avião que causou a morte de 38 pessoas. Putin falou com Aliev por telefone neste sábado (28).

O que aconteceu

Putin pediu desculpas por incidente. "Vladimir Putin pediu desculpas pelo fato deste trágico incidente ter ocorrido no espaço aéreo russo", disse o Kremlin. O avião caiu na quarta-feira (25), após sobrevoar o espaço aéreo russo.

Putin não reconheceu a responsabilidade do seu país no acidente. No entanto, ele admitiu que o sistema antiaéreo russo estava ativo na quarta-feira, quando o avião do Azerbaijão tentou pousar antes de cair no Cazaquistão, segundo o Kremlin.

O presidente russo disse que o avião tentou pousar durante um ataque de drones ucranianos. Segundo Putin, a aeronave tentou pousar no aeroporto de Grozny. "Neste mesmo momento, as cidades de Grozny, Mozdok e Vladikavkaz estavam sendo atacadas por drones de combate ucranianos, e o sistema de defesa aérea russo repeliu os ataques", segundo o Kremlin.

O presidente russo não indicou se o avião foi atingido pelos mísseis russos. O presidente do Azerbaijão disse a Putin que o avião foi impactado por "uma interferência física externa". "O chefe de Estado destacou que os múltiplos buracos na fuselagem do avião, os ferimentos sofridos pelos passageiros e tripulantes (...) e os testemunhos (...) confirmam os indícios de interferências físicas e técnicas externas", disse em comunicado.

Desde o incidente desta quarta-feira, as suspeitas são de que a Rússia possa ter derrubado acidentalmente o avião. Vários especialistas ocidentais acreditam que as imagens da fuselagem mostram buracos que normalmente são causados por este tipo de míssil.

A vice-presidente da UE, Kaja Kallas, reiterou neste sábado a necessidade de lançar uma investigação internacional independente. Kallas chama este incidente de "lembrete forte" do voo MH17 da Malaysian Airlines, que foi derrubado por um míssil lançado por rebeldes apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia em 2014. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, recusou-se a comentar as declarações da Casa Branca sobre o lançamento de mísseis do sistema antiaéreo russo.

O avião Embraer 190 da Azerbaijan Airlines, tinha 67 pessoas a bordo. Ele efetuava um voo na quarta-feira de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da República da Chechênia, em território russo. As autoridades do Cazaquistão relataram 38 mortes.

*Com informações da AFP