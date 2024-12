Putin pede desculpas a Aliyev, do Azerbaijão, por "trágico incidente" com avião no espaço aéreo russo

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpas neste sábado ao presidente do Azerbaijão pelo que chamou de “trágico incidente” que aconteceu no espaço aéreo russo com um avião de passageiros da Azerbaijan Airlines, que caiu depois que as defesas aéreas do país foram usadas contra drones ucranianos.

Um avião fabricado pela brasileira Embraer que realizava o voo J2-8243 caiu na quarta-feira na cidade de Aktau, no Cazaquistão, após se desviar do sul da Rússia, onde drones ucranianos estariam atacando várias cidades. Pelo menos 38 pessoas morreram.

Quatro fontes com conhecimento dos achados preliminares das investigações no Azerbaijão disseram à Reuters na quinta-feira que as defesas aéreas russas derrubaram o avião por engano.

“Vladimir Putin se desculpou pelo trágico incidente ocorrido no espaço aéreo russo e mais uma vez expressou suas fortes e sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos”, afirmou o Kremlin em comunicado.

“Naquele momento, Grozny, Mozdok e Vladikavkaz estavam sendo atacadas por veículos aéreos não-tripulados ucranianos, e os sistemas de defesa aérea russos repeliram esses ataques”, afirmou o Kremlin, que também disse que a ligação foi uma solicitação de Putin.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, apontou que o avião foi “sujeito a interferência física e técnica externas no espaço aéreo russo, resultando na total falta de controle e em seu redirecionamento para a cidade cazaque de Aktau”, informou o gabinete presidencial azerbaijano.

O avião voou da capital do Azerbaijão, Baku, a Grozny, na Chechênia russa, antes de desviar centenas de quilômetros por cima do Mar Cáspio.

